https://ria.ru/20241014/migranty-1977913442.html
В Нальчике обнаружили швейный цех, где работали нелегальные мигранты
В Нальчике обнаружили швейный цех, где работали нелегальные мигранты - РИА Новости, 14.10.2024
В Нальчике обнаружили швейный цех, где работали нелегальные мигранты
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии обнаружили в Нальчике швейный цех, в котором работали более 30 нелегальных мигрантов с Ближнего... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:31
2024-10-14T11:31
2024-10-14T11:31
россия
нальчик
ближний восток
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 14 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии обнаружили в Нальчике швейный цех, в котором работали более 30 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, сообщило региональное МВД. "Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Кабардино-Балкарии совместно с коллегами УФСБ РФ по КБР при поддержке бойцов регионального управления Росгвардии установили, что руководитель швейного предприятия в Нальчике привлек к работе граждан одной из ближневосточных стран, не имеющих разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории России", - говорится в сообщении. По данным МВД, всего в цеху трудился 31 нелегальный мигрант. В отношении иностранцев составлены протоколы по статьям "Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ" КоАП РФ, им может грозить выдворение за пределы страны. Руководителю предприятия по статье "Незаконно привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина" КоАП РФ грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нальчик, ближний восток, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Нальчик, Ближний Восток, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Нальчике обнаружили швейный цех, где работали нелегальные мигранты
В Нальчике МВД выявило швейный цех, где работали более 30 нелегальных мигрантов