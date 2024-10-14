https://ria.ru/20241014/migranty-1977913442.html

В Нальчике обнаружили швейный цех, где работали нелегальные мигранты

В Нальчике обнаружили швейный цех, где работали нелегальные мигранты - РИА Новости, 14.10.2024

В Нальчике обнаружили швейный цех, где работали нелегальные мигранты

Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии обнаружили в Нальчике швейный цех, в котором работали более 30 нелегальных мигрантов с Ближнего... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:31

2024-10-14T11:31

2024-10-14T11:31

россия

нальчик

ближний восток

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 14 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии обнаружили в Нальчике швейный цех, в котором работали более 30 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, сообщило региональное МВД. "Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Кабардино-Балкарии совместно с коллегами УФСБ РФ по КБР при поддержке бойцов регионального управления Росгвардии установили, что руководитель швейного предприятия в Нальчике привлек к работе граждан одной из ближневосточных стран, не имеющих разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории России", - говорится в сообщении. По данным МВД, всего в цеху трудился 31 нелегальный мигрант. В отношении иностранцев составлены протоколы по статьям "Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ" КоАП РФ, им может грозить выдворение за пределы страны. Руководителю предприятия по статье "Незаконно привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина" КоАП РФ грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html

россия

нальчик

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нальчик, ближний восток, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия