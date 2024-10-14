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МИД в Китае призвал США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 14.10.2024
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11:08 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/mid-1977909098.html
МИД в Китае призвал США прекратить вооружать Тайвань
МИД в Китае призвал США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 14.10.2024
МИД в Китае призвал США прекратить вооружать Тайвань
США должны прекратить вооружать Тайвань, если они действительно заботятся о мире , заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:08
2024-10-14T11:08
в мире
тайвань
китай
сша
мао нин
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. США должны прекратить вооружать Тайвань, если они действительно заботятся о мире , заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США серьезно обеспокоены военными учениями НОАК вокруг Тайваня. "Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос - это внутреннее дело КНР, не терпящее внешнего вмешательства", - заявила Мао Нин. Он отметила, что если США действительно "заботятся о мире и стабильности в Тайваньском проливе, а также о процветании региона", то они должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнить обещание руководства США не поддерживать независимость Тайваня, прекратить вооружать Тайвань и перестать посылать "ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241014/kitay-1977901158.html
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в мире, тайвань, китай, сша, мао нин, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Мао Нин, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
МИД в Китае призвал США прекратить вооружать Тайвань

МИД КНР: США должны прекратить вооружать Тайвань, если они заботятся о мире

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. США должны прекратить вооружать Тайвань, если они действительно заботятся о мире , заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США серьезно обеспокоены военными учениями НОАК вокруг Тайваня.
Cхематическая карта района китайских учений Совместный острый меч — 2024Б вокруг Тайваня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Стали известны подробности учений китайской армии у Тайваня
Вчера, 10:33
"Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос - это внутреннее дело КНР, не терпящее внешнего вмешательства", - заявила Мао Нин.
Он отметила, что если США действительно "заботятся о мире и стабильности в Тайваньском проливе, а также о процветании региона", то они должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнить обещание руководства США не поддерживать независимость Тайваня, прекратить вооружать Тайвань и перестать посылать "ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Тайвань - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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30 сентября, 06:49
 
В миреТайваньКитайСШАМао НинНэнси ПелосиНародно-освободительная армия Китая
 
 
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