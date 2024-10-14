https://ria.ru/20241014/mid-1977909098.html

МИД в Китае призвал США прекратить вооружать Тайвань

МИД в Китае призвал США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 14.10.2024

МИД в Китае призвал США прекратить вооружать Тайвань

США должны прекратить вооружать Тайвань, если они действительно заботятся о мире , заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:08

2024-10-14T11:08

2024-10-14T11:08

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китай

сша

мао нин

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. США должны прекратить вооружать Тайвань, если они действительно заботятся о мире , заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США серьезно обеспокоены военными учениями НОАК вокруг Тайваня. "Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос - это внутреннее дело КНР, не терпящее внешнего вмешательства", - заявила Мао Нин. Он отметила, что если США действительно "заботятся о мире и стабильности в Тайваньском проливе, а также о процветании региона", то они должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнить обещание руководства США не поддерживать независимость Тайваня, прекратить вооружать Тайвань и перестать посылать "ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241014/kitay-1977901158.html

https://ria.ru/20240930/tayvan-1975412574.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, сша, мао нин, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая