Московский государственный институт международных отношений МИД РФ

2024-10-14

2024-10-14T02:07

2024-10-14T02:07

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) – один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля. Датой создания университета принято считать 14 октября 1944 года, когда Совнарком СССР преобразовал созданный годом ранее международный факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в самостоятельный институт.Первый набор в МГИМО составил 200 студентов. С 1946 года на учебу в МГИМО стали направляться студенты из зарубежных стран.В 1948 году было образовано два факультета – историко-международный и международно-правовой.В 1949 году был создан экономический факультет (с 1950 года – международно-экономический). В том же году на историко-международном факультете были открыты журналистский факультатив и факультатив переводчиков-синхронистов.В 1954 году в МГИМО был включен Московский институт востоковедения.В 1958 году в структуру вуза влился Институт внешней торговли Министерства внешней торговли СССР. Был существенно расширен экономический факультет, усилилась его ориентация на подготовку специалистов для внешней торговли и внешнеэкономической деятельности.В 1959 году были открыты факультеты международных отношений и международных экономических отношений, в 1969 году – факультет международной журналистики и международно-правовой факультет.18 декабря 1991 года указом президента России "О внешнеполитической службе РСФСР" МГИМО был передан в ведение МИД России. В 1992 году открылся факультет международного бизнеса. В 1994 году МГИМО получил статус университета и ввел двухступенчатую систему обучения "бакалавр – магистр".В 1998 году был учрежден факультет политологии, а в 2000 году – Международный институт энергетической политики и дипломатии. В 2011 году основан факультет прикладной экономики и коммерции.В 2012 году была учреждена Школа бизнеса МГИМО. В 2013 году был создан Институт международных отношений и управления (School of Government and International Affairs), на базе которого реализуется первый в России бакалавриат с обучением полностью на английском языке.В июле 2013 года МГИМО получил международную аккредитацию всех образовательных программ по трем уровням образования, став первым вузом в России, реализовавшим такой масштабный проект.В декабре 2015 года был создан Одинцовский филиал МГИМО.11 апреля 2016 года в его структуре был создан Горчаковский лицей МГИМО.На базе Одинцовского филиала работает Колледж МГИМО.В мае 2017 года в результате слияния факультетов государственного управления и политологии был создан факультет управления и политики.В 2017 году распоряжением правительства России МГИМО получил право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.С 2016 года действует совместная программа обучения МГИМО с международной школой Swiss School for International Relations (Женева, Швейцария). С 1 сентября 2019 года начал работать Ташкентский филиал МГИМО. Это первый зарубежный филиал МГИМО (шесть программ бакалавриата и магистратуры).В апреле 2022 года в университете открылась Цифровая кафедра. В настоящее время МГИМО реализует более 100 программ бакалавриата (15 направлений), и магистратуры (18 направлений). Набор в аспирантуру происходит по 18 научным специальностям в рамках девяти групп.МГИМО включает 14 факультетов и учебных институтов, Горчаковский лицей и колледж. Основной кампус МГИМО находится в Москве; кампусы – в подмосковном Одинцове, Ташкенте и образовательная платформа в Женеве.Всего в МГИМО работают порядка полутора тысяч сотрудников, более 900 из которых имеют научные степени, в том числе 20 являются членами Российской академии наук.Доля иностранных педагогов – 11%.В МГИМО преподают 55 иностранных языков (рекорд книги Гиннесса).Реализуется 27 международных сетевых программ и сетевые программы с вузами России.Открыты корпоративные кафедры и программы "Ростеха", "Роснефти", "Транснефти", "Норникеля", Газпромбанка, Минпромторга, Минсельхоза, ИМЭМО РАН и др.Действуют более 20 договоров с регионами.Вуз издает и поддерживает 11 научных журналов.Учебное заведение стабильно занимает высокие позиции в различных национальных и международных образовательных рейтингах. В 2021 году школа бизнеса МГИМО вошла в топ-50 рейтинга QS Global EMBA Rankings 2021. В 2022 году МГИМО вошел в тройку лидеров агентства RAEX в рейтинге влиятельности вузов России по таким критериям, как авторитет среди молодежи и формирование элит. С 1992 года ректор МГИМО – дипломат, историк, академик РАН Анатолий Торкунов. За годы своей работы МГИМО обучил свыше 40 тысяч студентов, в том числе более 5,5 тысяч иностранных граждан. В числе его выпускников – известные политики, дипломаты, журналисты. Среди них – президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, бывшая глава ЮНЕСКО Ирина Бокова и другие.В 1991 году была создана Ассоциация выпускников МГИМО. Она объединяет более 15 тысяч мгимовцев из 54 стран мира, более 25 тысяч человек так и ли иначе вовлечены в ее деятельность и связаны с университетом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

