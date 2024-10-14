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На трассе в Мексике обнаружили жуткую находку в черных пакетах и мешке - РИА Новости, 14.10.2024
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00:39 14.10.2024 (обновлено: 00:45 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/meksika-1977867458.html
На трассе в Мексике обнаружили жуткую находку в черных пакетах и мешке
На трассе в Мексике обнаружили жуткую находку в черных пакетах и мешке - РИА Новости, 14.10.2024
На трассе в Мексике обнаружили жуткую находку в черных пакетах и мешке
Пять обезглавленных тел обнаружили сотрудники Национальной гвардии Мексики на шоссе, ведущем из города Лагос-де-Морено, штат Халиско, в Сан-Луис Потоси,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T00:39
2024-10-14T00:45
халиско
мексика
синалоа
в мире
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МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Пять обезглавленных тел обнаружили сотрудники Национальной гвардии Мексики на шоссе, ведущем из города Лагос-де-Морено, штат Халиско, в Сан-Луис Потоси, прокуратура региона начала расследование инцидента. "Служащие подтвердили обнаружение пяти тел, судя по всему, все они соответствуют мужскому полу, завернутые в черные полиэтиленовые пакеты, одетые в штаны, а также обнаружение еще одного мешка, в котором находились, по всей видимости, головы жертв, возраст которых до сих пор установить не удалось", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Халиско. В штате Халиско уже более месяца продолжаются точечные уличные столкновения и акты вандализма с участием картелей и силовых структур, которые начались после ареста в США сына мексиканского наркодилера Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, Хоакина Гусмана Лопеса, а также 76-летнего Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии, сооснователя крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Как сообщали местные СМИ, это столкновения между боевиками двух крыльев местного картеля - Лос-Чапитос под руководством детей наркобарона Коротышки и Лос-Майос, которым руководил задержанный недавно "Эль-Майо". Для охраны порядка в Синалоа был развернут многочисленный армейский контингент и подразделения национальной гвардии. По словам министр обороны Мексики Луиа Кресенсио Сандоваля, в столице штата Кулиакане охраной порядка занимались 2,2 тысячи служащих различных вооруженных сил. В результате столкновений боевиков между собой и с силовыми структурами в Синалоа за немногим более месяца погибли, как подсчитали в журнале Espejo, более 200 человек, еще 234 человека пропали без вести.
https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html
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халиско, мексика, синалоа, в мире
Халиско, Мексика, Синалоа, В мире
На трассе в Мексике обнаружили жуткую находку в черных пакетах и мешке

Силовики нашли на шоссе в Халиско в Мексике пять тел и отрезанные головы в мешке

© AP Photo / Marco UgarteПолиция в Мексике
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
Полиция в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Пять обезглавленных тел обнаружили сотрудники Национальной гвардии Мексики на шоссе, ведущем из города Лагос-де-Морено, штат Халиско, в Сан-Луис Потоси, прокуратура региона начала расследование инцидента.
"Служащие подтвердили обнаружение пяти тел, судя по всему, все они соответствуют мужскому полу, завернутые в черные полиэтиленовые пакеты, одетые в штаны, а также обнаружение еще одного мешка, в котором находились, по всей видимости, головы жертв, возраст которых до сих пор установить не удалось", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Халиско.
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В штате Халиско уже более месяца продолжаются точечные уличные столкновения и акты вандализма с участием картелей и силовых структур, которые начались после ареста в США сына мексиканского наркодилера Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, Хоакина Гусмана Лопеса, а также 76-летнего Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии, сооснователя крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Как сообщали местные СМИ, это столкновения между боевиками двух крыльев местного картеля - Лос-Чапитос под руководством детей наркобарона Коротышки и Лос-Майос, которым руководил задержанный недавно "Эль-Майо".
Для охраны порядка в Синалоа был развернут многочисленный армейский контингент и подразделения национальной гвардии. По словам министр обороны Мексики Луиа Кресенсио Сандоваля, в столице штата Кулиакане охраной порядка занимались 2,2 тысячи служащих различных вооруженных сил.
В результате столкновений боевиков между собой и с силовыми структурами в Синалоа за немногим более месяца погибли, как подсчитали в журнале Espejo, более 200 человек, еще 234 человека пропали без вести.
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