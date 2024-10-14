https://ria.ru/20241014/meksika-1977867458.html

На трассе в Мексике обнаружили жуткую находку в черных пакетах и мешке

На трассе в Мексике обнаружили жуткую находку в черных пакетах и мешке - РИА Новости, 14.10.2024

На трассе в Мексике обнаружили жуткую находку в черных пакетах и мешке

Пять обезглавленных тел обнаружили сотрудники Национальной гвардии Мексики на шоссе, ведущем из города Лагос-де-Морено, штат Халиско, в Сан-Луис Потоси,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:39

2024-10-14T00:39

2024-10-14T00:45

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МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Пять обезглавленных тел обнаружили сотрудники Национальной гвардии Мексики на шоссе, ведущем из города Лагос-де-Морено, штат Халиско, в Сан-Луис Потоси, прокуратура региона начала расследование инцидента. "Служащие подтвердили обнаружение пяти тел, судя по всему, все они соответствуют мужскому полу, завернутые в черные полиэтиленовые пакеты, одетые в штаны, а также обнаружение еще одного мешка, в котором находились, по всей видимости, головы жертв, возраст которых до сих пор установить не удалось", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Халиско. В штате Халиско уже более месяца продолжаются точечные уличные столкновения и акты вандализма с участием картелей и силовых структур, которые начались после ареста в США сына мексиканского наркодилера Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, Хоакина Гусмана Лопеса, а также 76-летнего Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии, сооснователя крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Как сообщали местные СМИ, это столкновения между боевиками двух крыльев местного картеля - Лос-Чапитос под руководством детей наркобарона Коротышки и Лос-Майос, которым руководил задержанный недавно "Эль-Майо". Для охраны порядка в Синалоа был развернут многочисленный армейский контингент и подразделения национальной гвардии. По словам министр обороны Мексики Луиа Кресенсио Сандоваля, в столице штата Кулиакане охраной порядка занимались 2,2 тысячи служащих различных вооруженных сил. В результате столкновений боевиков между собой и с силовыми структурами в Синалоа за немногим более месяца погибли, как подсчитали в журнале Espejo, более 200 человек, еще 234 человека пропали без вести.

https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html

https://ria.ru/20240920/novosibirsk-1973755157.html

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халиско, мексика, синалоа, в мире