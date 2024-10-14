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Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока - РИА Новости, 14.10.2024
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18:34 14.10.2024 (обновлено: 19:15 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/media-1978014842.html
Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока
Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока - РИА Новости, 14.10.2024
Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала уход Британской вещательной корпорации... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:34
2024-10-14T19:15
ближний восток
африка
латинская америка
маргарита симоньян
би-би-си
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала уход Британской вещательной корпорации (BBC) из медиапространства некоторых регионов мира."Гендиректор Би-би-си переживает, что после их ухода из медиапространства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки нишу занимаем мы... "Свято место пусто не бывает", "Уходя — уходи" и прочий русский фольклор им на сдачу", — написала Симоньян.Она сослалась на публикацию The Sunday Times, в которой говорится, что "бывшие региональные партнеры Би-би-си из Иордании, Палестины, Ирака, Ливана и Мавритании уже получили предложения от китайской радиокомпании CRI и российского агентства Sputnik, выразивших заинтересованность в использовании бывших слотов вещания Би-би-си".В конце мая сайт парламента Великобритании в рамках изучения вопроса финансирования вещательной корпорации опубликовал документы, согласно которым российское международное информагентство Sputnik и телеканал RT обгоняют западные медиакомпании по охвату вещания и влиянию. Подчеркивается, что для расширения охвата российские государственные СМИ распространяют контент на многих языках.
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ближний восток, африка, латинская америка, маргарита симоньян, би-би-си, в мире
Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Маргарита Симоньян, Би-би-си, В мире
Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока

Симоньян об уходе Би-би-си с Ближнего Востока: свято место пусто не бывает

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала уход Британской вещательной корпорации (BBC) из медиапространства некоторых регионов мира.
«
"Гендиректор Би-би-си переживает, что после их ухода из медиапространства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки нишу занимаем мы... "Свято место пусто не бывает", "Уходя — уходи" и прочий русский фольклор им на сдачу", — написала Симоньян.
Она сослалась на публикацию The Sunday Times, в которой говорится, что "бывшие региональные партнеры Би-би-си из Иордании, Палестины, Ирака, Ливана и Мавритании уже получили предложения от китайской радиокомпании CRI и российского агентства Sputnik, выразивших заинтересованность в использовании бывших слотов вещания Би-би-си".
В конце мая сайт парламента Великобритании в рамках изучения вопроса финансирования вещательной корпорации опубликовал документы, согласно которым российское международное информагентство Sputnik и телеканал RT обгоняют западные медиакомпании по охвату вещания и влиянию. Подчеркивается, что для расширения охвата российские государственные СМИ распространяют контент на многих языках.
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