https://ria.ru/20241014/media-1978014842.html

Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока

Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока - РИА Новости, 14.10.2024

Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала уход Британской вещательной корпорации... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:34

2024-10-14T18:34

2024-10-14T19:15

ближний восток

африка

латинская америка

маргарита симоньян

би-би-си

в мире

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала уход Британской вещательной корпорации (BBC) из медиапространства некоторых регионов мира."Гендиректор Би-би-си переживает, что после их ухода из медиапространства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки нишу занимаем мы... "Свято место пусто не бывает", "Уходя — уходи" и прочий русский фольклор им на сдачу", — написала Симоньян.Она сослалась на публикацию The Sunday Times, в которой говорится, что "бывшие региональные партнеры Би-би-си из Иордании, Палестины, Ирака, Ливана и Мавритании уже получили предложения от китайской радиокомпании CRI и российского агентства Sputnik, выразивших заинтересованность в использовании бывших слотов вещания Би-би-си".В конце мая сайт парламента Великобритании в рамках изучения вопроса финансирования вещательной корпорации опубликовал документы, согласно которым российское международное информагентство Sputnik и телеканал RT обгоняют западные медиакомпании по охвату вещания и влиянию. Подчеркивается, что для расширения охвата российские государственные СМИ распространяют контент на многих языках.

https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html

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ближний восток, африка, латинская америка, маргарита симоньян, би-би-си, в мире