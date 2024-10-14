https://ria.ru/20241014/media-1978014842.html
Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока
Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока - РИА Новости, 14.10.2024
Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала уход Британской вещательной корпорации... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:34
2024-10-14T18:34
2024-10-14T19:15
ближний восток
африка
латинская америка
маргарита симоньян
би-би-си
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:798:2048:1950_1920x0_80_0_0_2e7aeec10768c79729ad06161f49f538.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала уход Британской вещательной корпорации (BBC) из медиапространства некоторых регионов мира."Гендиректор Би-би-си переживает, что после их ухода из медиапространства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки нишу занимаем мы... "Свято место пусто не бывает", "Уходя — уходи" и прочий русский фольклор им на сдачу", — написала Симоньян.Она сослалась на публикацию The Sunday Times, в которой говорится, что "бывшие региональные партнеры Би-би-си из Иордании, Палестины, Ирака, Ливана и Мавритании уже получили предложения от китайской радиокомпании CRI и российского агентства Sputnik, выразивших заинтересованность в использовании бывших слотов вещания Би-би-си".В конце мая сайт парламента Великобритании в рамках изучения вопроса финансирования вещательной корпорации опубликовал документы, согласно которым российское международное информагентство Sputnik и телеканал RT обгоняют западные медиакомпании по охвату вещания и влиянию. Подчеркивается, что для расширения охвата российские государственные СМИ распространяют контент на многих языках.
https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html
ближний восток
африка
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:606:2048:2142_1920x0_80_0_0_79888c710fcf8ed7ac02625b034d64af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, африка, латинская америка, маргарита симоньян, би-би-си, в мире
Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Маргарита Симоньян, Би-би-си, В мире
Симоньян с иронией прокомментировала уход Би-би-си с Ближнего Востока
Симоньян об уходе Би-би-си с Ближнего Востока: свято место пусто не бывает