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Марин Ле Пен впервые допросят в парижском трибунале - РИА Новости, 14.10.2024
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15:09 14.10.2024 (обновлено: 15:16 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/marin-1977960436.html
Марин Ле Пен впервые допросят в парижском трибунале
Марин Ле Пен впервые допросят в парижском трибунале - РИА Новости, 14.10.2024
Марин Ле Пен впервые допросят в парижском трибунале
Президент фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в понедельник впервые будет допрошена коррекционным трибуналом... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:09
2024-10-14T15:16
в мире
марин ле пен
европарламент
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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Президент фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в понедельник впервые будет допрошена коррекционным трибуналом Парижа по обвинениям против нее и еще 24 членов партии в якобы фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте, передает корреспондент РИА Новости. По прибытии в суд Ле Пен не стала общаться с прессой и сразу прошла в зал заседания. Лидер "Национального объединения" неоднократно отрицала все обвинения против неё, заявляя, что процесс изначально политизирован. В первый день слушаний Ле Пен заявила, что "спокойна и готова ответить на все вопросы суда". После того, как обвинение заявило о расширении состава преступления, Ле Пен во французской прессе назвала тон судьи небеспристрастным. Изначально речь шла о порядка 20 контрактах парламентских ассистентов, заключенных партией в 2004-2016 годах, однако суд сообщил, что рассмотрит все контракты, заключенные в этот период. По ним ответчиками будут не 25 обвиняемых, а вся партия как юридическое лицо, которой вменяют создание неправомерной "системы" распределения парламентских контрактов. Защита Ле Пен основывается на двух аргументах. Во-первых, она попытается доказать, что дело изначально было заведено из-за плохого понимания судом устройства и функционирования французских политических партий. Во-вторых, она укажет на то, что никто из обвиняемых не обогатился за счет якобы нецелесообразного использования средств, выделенных Европарламентом. Слушания по данному делу, расследование которого продлилось 10 лет, начались 30 сентября. Заседания проходят трижды в неделю. Ранее суд заслушал показания остальных обвиняемых, которых подозревают в том, что они использовали средства ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Марин Ле Пен, бывшую евродепутатом в 2004-2017 годах и занимавшую должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Если ее признают виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она рискует тем, что не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года.
https://ria.ru/20240930/orban-1975624322.html
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в мире, марин ле пен, европарламент
В мире, Марин Ле Пен, Европарламент
Марин Ле Пен впервые допросят в парижском трибунале

Марин Ле Пен впервые допросят по обвинению в фиктивном найме ассистентов в ЕП

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен . Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Президент фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в понедельник впервые будет допрошена коррекционным трибуналом Парижа по обвинениям против нее и еще 24 членов партии в якобы фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте, передает корреспондент РИА Новости.
По прибытии в суд Ле Пен не стала общаться с прессой и сразу прошла в зал заседания.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Орбан сравнил судебный процесс Ле Пен с делами Трампа и Сальвини
30 сентября, 23:28
Лидер "Национального объединения" неоднократно отрицала все обвинения против неё, заявляя, что процесс изначально политизирован.
В первый день слушаний Ле Пен заявила, что "спокойна и готова ответить на все вопросы суда". После того, как обвинение заявило о расширении состава преступления, Ле Пен во французской прессе назвала тон судьи небеспристрастным.
Изначально речь шла о порядка 20 контрактах парламентских ассистентов, заключенных партией в 2004-2016 годах, однако суд сообщил, что рассмотрит все контракты, заключенные в этот период. По ним ответчиками будут не 25 обвиняемых, а вся партия как юридическое лицо, которой вменяют создание неправомерной "системы" распределения парламентских контрактов.
Защита Ле Пен основывается на двух аргументах. Во-первых, она попытается доказать, что дело изначально было заведено из-за плохого понимания судом устройства и функционирования французских политических партий. Во-вторых, она укажет на то, что никто из обвиняемых не обогатился за счет якобы нецелесообразного использования средств, выделенных Европарламентом.
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Ле Пен прокомментировала судебный процесс против нее
30 сентября, 14:57
Слушания по данному делу, расследование которого продлилось 10 лет, начались 30 сентября. Заседания проходят трижды в неделю. Ранее суд заслушал показания остальных обвиняемых, которых подозревают в том, что они использовали средства ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение".
Марин Ле Пен, бывшую евродепутатом в 2004-2017 годах и занимавшую должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Если ее признают виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она рискует тем, что не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года.
Лидер фракции правой партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Францию ждут новые досрочные выборы, заявила Ле Пен
9 сентября, 13:19
 
В миреМарин Ле ПенЕвропарламент
 
 
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