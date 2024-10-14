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"Внутренние враги": Трамп предложил применить армию в США
"Внутренние враги": Трамп предложил применить армию в США - РИА Новости, 14.10.2024
"Внутренние враги": Трамп предложил применить армию в США
Национальная гвардия или армия способны справиться с беспорядками, которые могут начаться в день выборов, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T06:58
2024-10-14T06:58
2024-10-14T09:07
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Национальная гвардия или армия способны справиться с беспорядками, которые могут начаться в день выборов, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."У нас в стране есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные лунатики. Если нужно, с ними справится Национальная гвардия, если очень нужно — военные", — сказал он.Отвечая на вопрос, ждет ли он проблем в день выборов, политик ответил, что они "исходят не от людей, которые приехали", а от "внутреннего врага".За время своего президентства Дональд Трамп собирался привлечь военных к подавлению беспорядков, начавшихся после убийства Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса, но так и не принял это решение.Закон о восстаниях действует в США с 1907 года. Он дает президенту полномочия направить Национальную гвардию и военных на борьбу с мятежами и другими беспорядками.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Трамп представляет на них Республиканскую партию, его соперница от демократов — вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20241014/tramp-1977866266.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
"Внутренние враги": Трамп предложил применить армию в США
Трамп допустил использование армии США против "лунатиков" в день выборов