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Семь новых медучреждений откроются в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 14.10.2024
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Липецкая область
 
17:25 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/lipetskaya-oblast-1978000076.html
Семь новых медучреждений откроются в Липецкой области до конца года
Семь новых медучреждений откроются в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 14.10.2024
Семь новых медучреждений откроются в Липецкой области до конца года
Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) откроются в Липецкой области до конца этого года, строительство ведется в рамках национального проекта... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:25
2024-10-14T17:25
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) откроются в Липецкой области до конца этого года, строительство ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что основные строительные работы завершены. Сейчас объекты отделывают внутри, на подходе - мебель и медицинское оборудование. По проекту планировка ФАПов предполагает зону для приема пациентов, процедурный кабинет, отделение для хранения лекарственных средств и технические помещения. Все медучреждения обустроены с учетом удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оказывать помощь в ФАПах будут не только взрослым, но и детям. "Для повышения качества жизни в сельской местности необходимо развивать инфраструктуру. Мы делаем это комплексно. И строительство медучреждений – одна из основных задач. За последние пять лет в селах региона было построено больше 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Люди получают помощь быстро и рядом с домом", – отметил губернатор Артамонов.
https://ria.ru/20241004/stroitelstvo-1976360781.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Семь новых медучреждений откроются в Липецкой области до конца года

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиСемь новых медучреждений откроются в Липецкой области до конца года
Семь новых медучреждений откроются в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Семь новых медучреждений откроются в Липецкой области до конца года
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ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) откроются в Липецкой области до конца этого года, строительство ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что основные строительные работы завершены. Сейчас объекты отделывают внутри, на подходе - мебель и медицинское оборудование.
По проекту планировка ФАПов предполагает зону для приема пациентов, процедурный кабинет, отделение для хранения лекарственных средств и технические помещения. Все медучреждения обустроены с учетом удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оказывать помощь в ФАПах будут не только взрослым, но и детям.
"Для повышения качества жизни в сельской местности необходимо развивать инфраструктуру. Мы делаем это комплексно. И строительство медучреждений – одна из основных задач. За последние пять лет в селах региона было построено больше 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Люди получают помощь быстро и рядом с домом", – отметил губернатор Артамонов.
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4 октября, 13:20
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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