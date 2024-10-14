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На разрезе в Кузбассе нашли тело погибшего рабочего - РИА Новости, 14.10.2024
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10:35 14.10.2024 (обновлено: 14:29 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/kuzbass-1977901426.html
На разрезе в Кузбассе нашли тело погибшего рабочего
На разрезе в Кузбассе нашли тело погибшего рабочего - РИА Новости, 14.10.2024
На разрезе в Кузбассе нашли тело погибшего рабочего
Тело рабочего обнаружено в ходе спасательных работ на разрезе Моховский в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:35
2024-10-14T14:29
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 14 окт – РИА Новости. Тело рабочего обнаружено в ходе спасательных работ на разрезе Моховский в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. В ночь на 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним не было, велась спасательная операция. "Тело второго горняка обнаружено под завалами без признаков жизни. На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи СК. В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается необходимая технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы. В ближайшее время будет допрошено руководство предприятия", – сообщили в пресс-службе ведомства.Позже в управлении добавили РИА Новости, что тело горняка извлекли из-под завалов.
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россия
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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На разрезе в Кузбассе нашли тело погибшего рабочего

Тело рабочего нашли под завалами на разрезе Моховский в Кузбассе

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КЕМЕРОВО, 14 окт – РИА Новости. Тело рабочего обнаружено в ходе спасательных работ на разрезе Моховский в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
В ночь на 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним не было, велась спасательная операция.
"Тело второго горняка обнаружено под завалами без признаков жизни. На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи СК. В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается необходимая технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы. В ближайшее время будет допрошено руководство предприятия", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Позже в управлении добавили РИА Новости, что тело горняка извлекли из-под завалов.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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