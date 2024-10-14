https://ria.ru/20241014/kuzbass-1977901426.html

На разрезе в Кузбассе нашли тело погибшего рабочего

На разрезе в Кузбассе нашли тело погибшего рабочего - РИА Новости, 14.10.2024

На разрезе в Кузбассе нашли тело погибшего рабочего

Тело рабочего обнаружено в ходе спасательных работ на разрезе Моховский в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:35

2024-10-14T10:35

2024-10-14T14:29

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg

КЕМЕРОВО, 14 окт – РИА Новости. Тело рабочего обнаружено в ходе спасательных работ на разрезе Моховский в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. В ночь на 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним не было, велась спасательная операция. "Тело второго горняка обнаружено под завалами без признаков жизни. На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи СК. В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается необходимая технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы. В ближайшее время будет допрошено руководство предприятия", – сообщили в пресс-службе ведомства.Позже в управлении добавили РИА Новости, что тело горняка извлекли из-под завалов.

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)