https://ria.ru/20241014/kushanashvili--1978021083.html
Отара Кушанашвили выписали из онкологического центра
Отара Кушанашвили выписали из онкологического центра - РИА Новости, 14.10.2024
Отара Кушанашвили выписали из онкологического центра
Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором сообщил о выписке из НМИЦ онкологии имени Блохина. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:02
2024-10-14T19:02
2024-10-14T19:02
шоубиз
отар кушанашвили
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором сообщил о выписке из НМИЦ онкологии имени Блохина. "Я добрался до дома… Рак – это не приговор, это диагноз. Это такая же болезнь. Она жестче, беспощаднее, чем другие болезни, но ее можно удушить", - сказал Кушанашвили. У Кушанашвили была обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущий перенес две операции и 13 июля был отпущен домой, ему предстояла еще одна операция, которая успешно прошла 1 октября.
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отар кушанашвили, общество
Шоубиз, Отар Кушанашвили, Общество
Отара Кушанашвили выписали из онкологического центра
Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что его выписали из онкологического центра