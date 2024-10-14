https://ria.ru/20241014/kurskaya_oblast-1978005638.html

"Мы профукали": на Украине забили тревогу из-за ситуации в Курской области

"Мы профукали": на Украине забили тревогу из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024

"Мы профукали": на Украине забили тревогу из-за ситуации в Курской области

Атака ВСУ на Курскую область полностью провалилась, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт". РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:42

2024-10-14T17:42

2024-10-14T18:44

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

апты алаудинов

олег стариков

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область полностью провалилась, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Я же сказал, что по итогу мы займем маленький плацдарм в районе Суджи, <…> и все, и нас оттуда выбьют. Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали", — отметил он.По словам полковника, операция ВСУ сама по себе превратилась из наступательной в оборонительную. Причем украинским войскам не хватает ресурсов, чтобы удерживать ее по всей линии, в результате чего они переходят в очаги, пояснил эксперт.В субботу замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области.По данным Минобороны от понедельника, всего за время боевых действий в этом регионе противник потерял более 22950 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977962673.html

https://ria.ru/20241014/ukraina-1977982908.html

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курская область, суджа, апты алаудинов, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины