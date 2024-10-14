Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области за сутки - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 14.10.2024 (обновлено: 13:37 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/kurskaya-1977939615.html
ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области за сутки - РИА Новости, 14.10.2024
ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 300 человек и восемь боевых бронемашин на курском направлении, один украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:31
2024-10-14T13:37
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967950392_0:478:576:802_1920x0_80_0_0_40d9034d8be1a9c2fd40e964cedfa4b8.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 300 человек и восемь боевых бронемашин на курском направлении, один украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один военнослужащий сдался в плен", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 22950 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967950392_0:424:576:856_1920x0_80_0_0_47e7f7192077eca4f91831e530104c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 300 боевиков и 8 бронемашин в Курской области за сутки

© РИА НовостиУничтоженная украинская техника в Курской области
Уничтоженная украинская техника в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости
Уничтоженная украинская техника в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 300 человек и восемь боевых бронемашин на курском направлении, один украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один военнослужащий сдался в плен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 22950 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала