https://ria.ru/20241014/kurskaya-1977939615.html

ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области за сутки - РИА Новости, 14.10.2024

ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области за сутки

ВСУ за сутки потеряли свыше 300 человек и восемь боевых бронемашин на курском направлении, один украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:31

2024-10-14T13:31

2024-10-14T13:37

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безопасность

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 300 человек и восемь боевых бронемашин на курском направлении, один украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один военнослужащий сдался в плен", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 22950 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность