https://ria.ru/20241014/kotlyarov-1977874509.html
Суд рассмотрит жалобу на штраф вокалисту "Порнофильмов" Котлярову*
Суд рассмотрит жалобу на штраф вокалисту "Порнофильмов" Котлярову* - РИА Новости, 14.10.2024
Суд рассмотрит жалобу на штраф вокалисту "Порнофильмов" Котлярову*
Мосгорсуд 29 октября проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей, назначенного вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* (признан в РФ иноагентом) за РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T04:21
2024-10-14T04:21
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 29 октября проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей, назначенного вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 29 октября в 13.05", - сказали в суде. Это жалоба на первый штраф, назначенный Котлярову* в июне. Позднее Тверской суд Москвы оштрафовал его еще на 50 тысяч рублей за видеозапись в Telegram на канале "Порнофильмы", в которой он высказывался о первом штрафе. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, Котлярову* грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html
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московский городской суд, россия, украина, москва, telegram
Московский городской суд, Россия, Украина, Москва, Telegram
Суд рассмотрит жалобу на штраф вокалисту "Порнофильмов" Котлярову*
Суд 29 октября рассмотрит жалобу на штраф вокалисту "Порнофильмов" Котлярову