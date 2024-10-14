https://ria.ru/20241014/kotlyarov-1977874509.html

Суд рассмотрит жалобу на штраф вокалисту "Порнофильмов" Котлярову*

Суд рассмотрит жалобу на штраф вокалисту "Порнофильмов" Котлярову* - РИА Новости, 14.10.2024

Суд рассмотрит жалобу на штраф вокалисту "Порнофильмов" Котлярову*

Мосгорсуд 29 октября проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей, назначенного вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* (признан в РФ иноагентом) за РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T04:21

2024-10-14T04:21

2024-10-14T04:21

московский городской суд

россия

украина

москва

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974191964_0:314:1081:922_1920x0_80_0_0_421ca471eaa4a55b01291736389189fa.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 29 октября проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей, назначенного вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 29 октября в 13.05", - сказали в суде. Это жалоба на первый штраф, назначенный Котлярову* в июне. Позднее Тверской суд Москвы оштрафовал его еще на 50 тысяч рублей за видеозапись в Telegram на канале "Порнофильмы", в которой он высказывался о первом штрафе. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, Котлярову* грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html

https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский городской суд, россия, украина, москва, telegram