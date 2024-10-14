В Кремле оценили развитие российской космической программы
Песков: российская космическая программа развивается динамично
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская космическая программа развивается динамично, есть существенные инвестиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос, следили ли в Кремле за пятым тестовым запуском космического корабля Starship.
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"Космическая программа России все-таки достаточно динамично развивается. Космические исследования - инновационный процесс, который не может разворачиваться на глазах. У нас тоже существенные инвестиции и идет быстрое развитие. Космос остается единственной сферой, где сохранилось невообразимое взаимодействие двух космических агентств - России и США. Мы отслеживаем новости, как развивается космическая программа США", - сказал он журналистам.
Ранее в SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, сообщали, что компания произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship.
В сентябре Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регуляторным органом неограниченное количество раз.