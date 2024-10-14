https://ria.ru/20241014/kosmos-1977941820.html

В Кремле оценили развитие российской космической программы

В Кремле оценили развитие российской космической программы - РИА Новости, 14.10.2024

В Кремле оценили развитие российской космической программы

Российская космическая программа развивается динамично, есть существенные инвестиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:42

2024-10-14T13:42

2024-10-14T13:42

космос - риа наука

россия

сша

марс

дмитрий песков

илон маск

spacex

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская космическая программа развивается динамично, есть существенные инвестиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос, следили ли в Кремле за пятым тестовым запуском космического корабля Starship. "Космическая программа России все-таки достаточно динамично развивается. Космические исследования - инновационный процесс, который не может разворачиваться на глазах. У нас тоже существенные инвестиции и идет быстрое развитие. Космос остается единственной сферой, где сохранилось невообразимое взаимодействие двух космических агентств - России и США. Мы отслеживаем новости, как развивается космическая программа США", - сказал он журналистам. Ранее в SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, сообщали, что компания произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship. В сентябре Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регуляторным органом неограниченное количество раз.

https://ria.ru/20241013/starship-1977842840.html

https://ria.ru/20241004/astronavt-1976436532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, сша, марс, дмитрий песков, илон маск, spacex