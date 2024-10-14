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Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в воды Малайзии - РИА Новости, 14.10.2024
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09:25 14.10.2024
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Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в воды Малайзии
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в воды Малайзии - РИА Новости, 14.10.2024
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в воды Малайзии
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт города Джорджтаун на малайзийском острове Пинанг, передаёт... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:25
2024-10-14T09:25
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ДЖОРДЖТАУН, 14 окт - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт города Джорджтаун на малайзийском острове Пинанг, передаёт корреспондент РИА Новости. Заход кораблей в малайзийские воды приурочен к памятным мероприятиям, посвящённым 110-ой годовщине гибели у берегов малайзийского острова Пинанг крейсера русского императорского флота "Жемчуг", произошедшей 28 октября 1914 года. В состав отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России, прибывших в Малайзию, входят корветы "Громкий", "Резкий", "Алдар Цыденжапов", а также судно обеспечения "Печенга".
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малайзия, вмф рф, в мире
Малайзия, ВМФ РФ, В мире
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в воды Малайзии

Отряд боевых кораблей ВМФ России совершил дружественный заход в порт Джорджтауна

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабли ТОФ
Корабли ТОФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ДЖОРДЖТАУН, 14 окт - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт города Джорджтаун на малайзийском острове Пинанг, передаёт корреспондент РИА Новости.
Заход кораблей в малайзийские воды приурочен к памятным мероприятиям, посвящённым 110-ой годовщине гибели у берегов малайзийского острова Пинанг крейсера русского императорского флота "Жемчуг", произошедшей 28 октября 1914 года.
В состав отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России, прибывших в Малайзию, входят корветы "Громкий", "Резкий", "Алдар Цыденжапов", а также судно обеспечения "Печенга".
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