https://ria.ru/20241014/korabli-1977890978.html
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в воды Малайзии
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в воды Малайзии - РИА Новости, 14.10.2024
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в воды Малайзии
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт города Джорджтаун на малайзийском острове Пинанг, передаёт... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:25
2024-10-14T09:25
2024-10-14T09:25
малайзия
вмф рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152554/15/1525541509_0:59:3429:1988_1920x0_80_0_0_475e067db4f069ecfb01badcc5875239.jpg
ДЖОРДЖТАУН, 14 окт - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт города Джорджтаун на малайзийском острове Пинанг, передаёт корреспондент РИА Новости. Заход кораблей в малайзийские воды приурочен к памятным мероприятиям, посвящённым 110-ой годовщине гибели у берегов малайзийского острова Пинанг крейсера русского императорского флота "Жемчуг", произошедшей 28 октября 1914 года. В состав отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России, прибывших в Малайзию, входят корветы "Громкий", "Резкий", "Алдар Цыденжапов", а также судно обеспечения "Печенга".
https://ria.ru/20240930/ucheniya-1975407666.html
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152554/15/1525541509_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_46e5f2892ff2bd4d99f57d2fcc6d3d96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, вмф рф, в мире
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в воды Малайзии
Отряд боевых кораблей ВМФ России совершил дружественный заход в порт Джорджтауна