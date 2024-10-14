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Стали известны подробности учений китайской армии у Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024
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10:33 14.10.2024 (обновлено: 10:36 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/kitay-1977901158.html
Стали известны подробности учений китайской армии у Тайваня
Стали известны подробности учений китайской армии у Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024
Стали известны подробности учений китайской армии у Тайваня
Народно-освободительная армии Китая (НОАК) в рамках проходящих в понедельник у острова Тайвань учений проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:33
2024-10-14T10:36
тайвань
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нэнси пелоси
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сша
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Народно-освободительная армии Китая (НОАК) в рамках проходящих в понедельник у острова Тайвань учений проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям, заявили в Восточной зоне боевого командования НОАК.Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова."Восточная зона боевого командования НОАК… проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям", - говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241011/knr-1977524371.html
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тайвань, китай, нэнси пелоси, в мире, сша, народно-освободительная армия китая, wechat
Тайвань, Китай, Нэнси Пелоси, В мире, США, Народно-освободительная армия Китая, WeChat
Стали известны подробности учений китайской армии у Тайваня

Китайская армия на учениях у Тайваня отрабатывает нанесение высокоточных ударов

© Министерство обороны КитаяCхематическая карта района китайских учений "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня
Cхематическая карта района китайских учений Совместный острый меч — 2024Б вокруг Тайваня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Министерство обороны Китая
Cхематическая карта района китайских учений "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Народно-освободительная армии Китая (НОАК) в рамках проходящих в понедельник у острова Тайвань учений проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям, заявили в Восточной зоне боевого командования НОАК.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.
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Завершилось совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР
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"Восточная зона боевого командования НОАК… проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям", - говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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ТайваньКитайНэнси ПелосиВ миреСШАНародно-освободительная армия КитаяWeChat
 
 
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