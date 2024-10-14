Стали известны подробности учений китайской армии у Тайваня
Китайская армия на учениях у Тайваня отрабатывает нанесение высокоточных ударов
© Министерство обороны КитаяCхематическая карта района китайских учений "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня
© Министерство обороны Китая
Cхематическая карта района китайских учений "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Народно-освободительная армии Китая (НОАК) в рамках проходящих в понедельник у острова Тайвань учений проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям, заявили в Восточной зоне боевого командования НОАК.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.
"Восточная зона боевого командования НОАК… проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям", - говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.