https://ria.ru/20241014/kitay-1977901158.html

Стали известны подробности учений китайской армии у Тайваня

Стали известны подробности учений китайской армии у Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024

Стали известны подробности учений китайской армии у Тайваня

Народно-освободительная армии Китая (НОАК) в рамках проходящих в понедельник у острова Тайвань учений проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:33

2024-10-14T10:33

2024-10-14T10:36

тайвань

китай

нэнси пелоси

в мире

сша

народно-освободительная армия китая

wechat

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977875140_15:0:675:371_1920x0_80_0_0_1b68a3edcac045976629df3ed879f686.jpg

ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Народно-освободительная армии Китая (НОАК) в рамках проходящих в понедельник у острова Тайвань учений проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям, заявили в Восточной зоне боевого командования НОАК.Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова."Восточная зона боевого командования НОАК… проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям", - говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241011/knr-1977524371.html

https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, китай, нэнси пелоси, в мире, сша, народно-освободительная армия китая, wechat