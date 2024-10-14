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В Китае назвали целью учений вокруг Тайваня устрашение сепаратистских сил - РИА Новости, 14.10.2024
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04:31 14.10.2024 (обновлено: 04:32 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/kitay-1977874808.html
В Китае назвали целью учений вокруг Тайваня устрашение сепаратистских сил
В Китае назвали целью учений вокруг Тайваня устрашение сепаратистских сил - РИА Новости, 14.10.2024
В Китае назвали целью учений вокруг Тайваня устрашение сепаратистских сил
Китай проводит военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня с целью устрашения сепаратистских сил, стремящихся к независимости острова, сообщил в РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T04:31
2024-10-14T04:32
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
в мире
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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Китай проводит военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня с целью устрашения сепаратистских сил, стремящихся к независимости острова, сообщил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си. Он ранее сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. "Учения служат мощным устрашением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, и являются обоснованным и необходимым шагом для защиты государственного суверенитета и сохранения национального единства", - говорится в заявлении Ли Си, опубликованном на сайте министерство обороны КНР. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html
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китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире
Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, В мире
В Китае назвали целью учений вокруг Тайваня устрашение сепаратистских сил

НОАК: КНР проводит масштабные учения вокруг Тайваня для устрашения сепаратистов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКитайские военнослужащие
Китайские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Китайские военнослужащие. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Китай проводит военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня с целью устрашения сепаратистских сил, стремящихся к независимости острова, сообщил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си.
Он ранее сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.
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"Учения служат мощным устрашением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, и являются обоснованным и необходимым шагом для защиты государственного суверенитета и сохранения национального единства", - говорится в заявлении Ли Си, опубликованном на сайте министерство обороны КНР.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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