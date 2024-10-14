https://ria.ru/20241014/kitay-1977874808.html

В Китае назвали целью учений вокруг Тайваня устрашение сепаратистских сил

В Китае назвали целью учений вокруг Тайваня устрашение сепаратистских сил - РИА Новости, 14.10.2024

В Китае назвали целью учений вокруг Тайваня устрашение сепаратистских сил

Китай проводит военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня с целью устрашения сепаратистских сил, стремящихся к независимости острова, сообщил в РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T04:31

2024-10-14T04:31

2024-10-14T04:32

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

в мире

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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Китай проводит военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня с целью устрашения сепаратистских сил, стремящихся к независимости острова, сообщил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си. Он ранее сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. "Учения служат мощным устрашением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, и являются обоснованным и необходимым шагом для защиты государственного суверенитета и сохранения национального единства", - говорится в заявлении Ли Си, опубликованном на сайте министерство обороны КНР. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html

https://ria.ru/20240601/tayvan-1949841100.html

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китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире