Украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников военкомата в харьковском клубе
ТСН: сотрудники харьковского военкомата устроили рейд в клубе во время концерта
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сотрудники харьковского военкомата организовали рейд в клубе в Харькове прямо во время концерта, посетителям и артистам вручали повестки, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН.
Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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"В Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) прямо во время концерта. ТЦК в сопровождении полиции совершили рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп: True Tough, "Ґрунт палає" ("Грунт пытает" – ред.) и Mordox", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщает, что в клуб прибыло более 20 сотрудников военкомата. Они проверяли документы у артистов и посетителей.
В свою очередь, по информации украинского издания "Страна.ua", сотрудники военкомата раздали повестки посетителям и артистам, в частности, был мобилизован звукорежиссер концерта.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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