https://ria.ru/20241014/kharkov-1977931238.html

Украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников военкомата в харьковском клубе

Украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников военкомата в харьковском клубе - РИА Новости, 14.10.2024

Украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников военкомата в харьковском клубе

Сотрудники харьковского военкомата организовали рейд в клубе в Харькове прямо во время концерта, посетителям и артистам вручали повестки, сообщил в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:09

2024-10-14T13:09

2024-10-14T13:09

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сотрудники харьковского военкомата организовали рейд в клубе в Харькове прямо во время концерта, посетителям и артистам вручали повестки, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН. Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. "В Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) прямо во время концерта. ТЦК в сопровождении полиции совершили рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп: True Tough, "Ґрунт палає" ("Грунт пытает" – ред.) и Mordox", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщает, что в клуб прибыло более 20 сотрудников военкомата. Они проверяли документы у артистов и посетителей. В свою очередь, по информации украинского издания "Страна.ua", сотрудники военкомата раздали повестки посетителям и артистам, в частности, был мобилизован звукорежиссер концерта. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241012/cherkassy-1977778040.html

https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, киев, украина