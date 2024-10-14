Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников военкомата в харьковском клубе - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/kharkov-1977931238.html
Украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников военкомата в харьковском клубе
Украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников военкомата в харьковском клубе - РИА Новости, 14.10.2024
Украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников военкомата в харьковском клубе
Сотрудники харьковского военкомата организовали рейд в клубе в Харькове прямо во время концерта, посетителям и артистам вручали повестки, сообщил в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:09
2024-10-14T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сотрудники харьковского военкомата организовали рейд в клубе в Харькове прямо во время концерта, посетителям и артистам вручали повестки, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН. Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. "В Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) прямо во время концерта. ТЦК в сопровождении полиции совершили рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп: True Tough, "Ґрунт палає" ("Грунт пытает" – ред.) и Mordox", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщает, что в клуб прибыло более 20 сотрудников военкомата. Они проверяли документы у артистов и посетителей. В свою очередь, по информации украинского издания "Страна.ua", сотрудники военкомата раздали повестки посетителям и артистам, в частности, был мобилизован звукорежиссер концерта. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241012/cherkassy-1977778040.html
https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html
харьков
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников военкомата в харьковском клубе

ТСН: сотрудники харьковского военкомата устроили рейд в клубе во время концерта

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сотрудники харьковского военкомата организовали рейд в клубе в Харькове прямо во время концерта, посетителям и артистам вручали повестки, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН.
Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
Сотрудники военкоматов Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Черкассах на концерт стендап-комика пришли военкомы, пишут СМИ
12 октября, 21:33
"В Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) прямо во время концерта. ТЦК в сопровождении полиции совершили рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп: True Tough, "Ґрунт палає" ("Грунт пытает" – ред.) и Mordox", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщает, что в клуб прибыло более 20 сотрудников военкомата. Они проверяли документы у артистов и посетителей.
В свою очередь, по информации украинского издания "Страна.ua", сотрудники военкомата раздали повестки посетителям и артистам, в частности, был мобилизован звукорежиссер концерта.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Раде назвали причину облав военкомов на Украине
13 октября, 19:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала