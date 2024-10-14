https://ria.ru/20241014/kazan-1977983391.html
Библиотеки и музеи Казани приостановят работу на время саммита БРИКС
Библиотеки и музеи Казани приостановят работу на время саммита БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024
Библиотеки и музеи Казани приостановят работу на время саммита БРИКС
Библиотеки, ДК и музеи Казани приостановят работу с 22 по 24 октября, каникулы у казанских школьников начнутся на неделю раньше в связи с проведением саммита... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:43
2024-10-14T16:43
2024-10-14T16:43
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Библиотеки, ДК и музеи Казани приостановят работу с 22 по 24 октября, каникулы у казанских школьников начнутся на неделю раньше в связи с проведением саммита БРИКС, сообщает мэрия Казани. "В период проведения саммита БРИКС, с 22 по 24 октября, изменится график работы организаций социальной сферы Казани. В целях обеспечения безопасности в образовательных учреждениях осенние каникулы начнутся на неделю раньше – с 21 октября. Объекты культуры временно приостановят работу, а в детсадах будут работать только дежурные группы", - говорится в сообщении. В частности осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях пройдут с 21 по 29 октября. Учреждения дополнительного образования также временно приостановят деятельность, их сотрудники будут переведены на дистанционный формат работы. На дистанционном обучении до 27 октября останутся студенты вузов и профессиональных образовательных организаций. Ряд университетов планирует возобновить учебный процесс в офлайн-формате с 1 ноября, другие – с 7 по 9 ноября. С 21 по 27 октября также не будут работать учреждения молодежной политики. Спортивные школы продолжат принимать юных спортсменов согласно обычному графику, за исключением спортшкол в Вахитовском районе Казани. Организациям и предприятиям Казани рекомендуют перейти на дистанционный формат работы или предоставить сотрудникам выходные дни на время проведения саммита БРИКС. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об оплачиваемых выходных днях для госслужащих с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/sammit-1977937045.html
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республика татарстан (татарстан), казань, рустам минниханов, брикс
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Рустам Минниханов, БРИКС
КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Библиотеки, ДК и музеи Казани приостановят работу с 22 по 24 октября, каникулы у казанских школьников начнутся на неделю раньше в связи с проведением саммита БРИКС, сообщает мэрия Казани.
"В период проведения саммита БРИКС, с 22 по 24 октября, изменится график работы организаций социальной сферы Казани. В целях обеспечения безопасности в образовательных учреждениях осенние каникулы начнутся на неделю раньше – с 21 октября. Объекты культуры временно приостановят работу, а в детсадах будут работать только дежурные группы", - говорится в сообщении.
В частности осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях пройдут с 21 по 29 октября. Учреждения дополнительного образования также временно приостановят деятельность, их сотрудники будут переведены на дистанционный формат работы.
На дистанционном обучении до 27 октября останутся студенты вузов и профессиональных образовательных организаций. Ряд университетов планирует возобновить учебный процесс в офлайн-формате с 1 ноября, другие – с 7 по 9 ноября.
С 21 по 27 октября также не будут работать учреждения молодежной политики. Спортивные школы продолжат принимать юных спортсменов согласно обычному графику, за исключением спортшкол в Вахитовском районе Казани.
Организациям и предприятиям Казани рекомендуют перейти на дистанционный формат работы или предоставить сотрудникам выходные дни на время проведения саммита БРИКС. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов
подписал указ об оплачиваемых выходных днях для госслужащих с 22 по 24 октября.