Рейтинг@Mail.ru
Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/karantin-1977918200.html
Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин
Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин - РИА Новости, 14.10.2024
Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин
Школу номер 1 в городе Елизово на Камчатке закрыли на карантин после отравления детей и педагога, сообщает администрация Елизовского района в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:01
2024-10-14T12:01
происшествия
елизово
камчатка
елизовский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт – РИА Новости. Школу номер 1 в городе Елизово на Камчатке закрыли на карантин после отравления детей и педагога, сообщает администрация Елизовского района в Telegram-канале. "На четырёхдневный карантин закрывается с вечера 14 октября средняя школа 1 в городе Елизово. Карантин по инфекционному заболеванию, представляющему опасность для окружающих, продлится по 18 октября. По предварительным данным, 11 октября в школе зафиксирована вспышка сальмонеллёза", - говорится в сообщении. Уроки будут проходить дистанционно. За эти дни специалисты Роспотребнадзора возьмут в школе необходимые дополнительные пробы на инфекцию. Также проведут заключительную дезинфекцию помещений. Кроме того, медики взяли под наблюдение всех детей и взрослых, которые контактировали с заболевшими. Число пострадавших от отравления увеличилось до 35 человек, это 34 ребенка и один педагог.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
елизово
камчатка
елизовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, елизово, камчатка, елизовский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Елизово, Камчатка, Елизовский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин

Школу в Елизово на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт – РИА Новости. Школу номер 1 в городе Елизово на Камчатке закрыли на карантин после отравления детей и педагога, сообщает администрация Елизовского района в Telegram-канале.
"На четырёхдневный карантин закрывается с вечера 14 октября средняя школа 1 в городе Елизово. Карантин по инфекционному заболеванию, представляющему опасность для окружающих, продлится по 18 октября. По предварительным данным, 11 октября в школе зафиксирована вспышка сальмонеллёза", - говорится в сообщении.
Уроки будут проходить дистанционно. За эти дни специалисты Роспотребнадзора возьмут в школе необходимые дополнительные пробы на инфекцию. Также проведут заключительную дезинфекцию помещений. Кроме того, медики взяли под наблюдение всех детей и взрослых, которые контактировали с заболевшими.
Число пострадавших от отравления увеличилось до 35 человек, это 34 ребенка и один педагог.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
17 июня, 14:56
 
ПроисшествияЕлизовоКамчаткаЕлизовский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала