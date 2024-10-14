https://ria.ru/20241014/karantin-1977918200.html
Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин
Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин - РИА Новости, 14.10.2024
Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин
Школу номер 1 в городе Елизово на Камчатке закрыли на карантин после отравления детей и педагога, сообщает администрация Елизовского района в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:01
2024-10-14T12:01
2024-10-14T12:01
происшествия
елизово
камчатка
елизовский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт – РИА Новости. Школу номер 1 в городе Елизово на Камчатке закрыли на карантин после отравления детей и педагога, сообщает администрация Елизовского района в Telegram-канале. "На четырёхдневный карантин закрывается с вечера 14 октября средняя школа 1 в городе Елизово. Карантин по инфекционному заболеванию, представляющему опасность для окружающих, продлится по 18 октября. По предварительным данным, 11 октября в школе зафиксирована вспышка сальмонеллёза", - говорится в сообщении. Уроки будут проходить дистанционно. За эти дни специалисты Роспотребнадзора возьмут в школе необходимые дополнительные пробы на инфекцию. Также проведут заключительную дезинфекцию помещений. Кроме того, медики взяли под наблюдение всех детей и взрослых, которые контактировали с заболевшими. Число пострадавших от отравления увеличилось до 35 человек, это 34 ребенка и один педагог.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
елизово
камчатка
елизовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елизово, камчатка, елизовский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Елизово, Камчатка, Елизовский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин
Школу в Елизово на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин