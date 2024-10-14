https://ria.ru/20241014/karantin-1977918200.html

Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин

Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин - РИА Новости, 14.10.2024

Школу на Камчатке, где отравились 35 человек, закрыли на карантин

Школу номер 1 в городе Елизово на Камчатке закрыли на карантин после отравления детей и педагога, сообщает администрация Елизовского района в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:01

2024-10-14T12:01

2024-10-14T12:01

происшествия

елизово

камчатка

елизовский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт – РИА Новости. Школу номер 1 в городе Елизово на Камчатке закрыли на карантин после отравления детей и педагога, сообщает администрация Елизовского района в Telegram-канале. "На четырёхдневный карантин закрывается с вечера 14 октября средняя школа 1 в городе Елизово. Карантин по инфекционному заболеванию, представляющему опасность для окружающих, продлится по 18 октября. По предварительным данным, 11 октября в школе зафиксирована вспышка сальмонеллёза", - говорится в сообщении. Уроки будут проходить дистанционно. За эти дни специалисты Роспотребнадзора возьмут в школе необходимые дополнительные пробы на инфекцию. Также проведут заключительную дезинфекцию помещений. Кроме того, медики взяли под наблюдение всех детей и взрослых, которые контактировали с заболевшими. Число пострадавших от отравления увеличилось до 35 человек, это 34 ребенка и один педагог.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

елизово

камчатка

елизовский район

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происшествия, елизово, камчатка, елизовский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)