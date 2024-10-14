https://ria.ru/20241014/kaluzhskaya-oblast-1977942668.html

Шапша поручил разобраться в каждом случае отсутствия тепла в домах

Шапша поручил разобраться в каждом случае отсутствия тепла в домах - РИА Новости, 14.10.2024

Шапша поручил разобраться в каждом случае отсутствия тепла в домах

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в каждом случае, когда тепло вовремя не поступило в дома граждан, подчеркнув, что обеспечение... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:44

2024-10-14T13:44

2024-10-14T13:44

калужская область

калужская область

калуга

владислав шапша

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КАЛУГА, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в каждом случае, когда тепло вовремя не поступило в дома граждан, подчеркнув, что обеспечение всех жителей теплом является безусловной задачей. Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области информирует, что понедельник в ходе заседания правительства Калужской области обсуждалась тема начала отопительного сезона. Сообщалось, что в Центр управления регионом (ЦУР) за прошедшую неделю от жителей области поступило 4322 сообщения. В большинстве своём жалобы касались качества подачи тепла в социальные учреждения и жилые дома. По информации министра строительства и ЖКХ региона Александра Шпиренко, в соответствии с поручением губернатора с 1 октября тепло подаётся в социальные объекты, с 7 октября — в дома граждан. Жилищный фонд в муниципалитетах, за исключением Калуги, отоплением обеспечен. Губернатор Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что на сегодняшний день в Калуге остаются без тепла жители 86 домов, из-за них в 76 – проблемы в самих домах. Совместно с управляющими компаниями ведется работа по развоздушиванию, перезапуску, балансировке системы, отметил глава региона. В трех домах нет тепла из-за аварии, ее устраняют, еще в семи – завершается замена ветхих сетей. По этим десяти объектам в течение этих суток работы должны быть завершены и начаться подача тепла, подчеркнул губернатор. "Дал поручение разобраться и доложить мне отдельно по каждому случаю: почему тепло не подали вовремя. Осень была теплая. Времени на подготовку было достаточно. Если нет веских причин - последует наказание", - подчеркнул Владислав Шапша. По словам губернатора, обеспечение всех жителей теплом является безусловной задачей.

https://ria.ru/20241014/kaluzhskaya-oblast-1977927177.html

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калужская область

калуга

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калужская область, калуга, владислав шапша