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Шапша поручил разобраться в каждом случае отсутствия тепла в домах - РИА Новости, 14.10.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:44 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/kaluzhskaya-oblast-1977942668.html
Шапша поручил разобраться в каждом случае отсутствия тепла в домах
Шапша поручил разобраться в каждом случае отсутствия тепла в домах - РИА Новости, 14.10.2024
Шапша поручил разобраться в каждом случае отсутствия тепла в домах
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в каждом случае, когда тепло вовремя не поступило в дома граждан, подчеркнув, что обеспечение... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:44
2024-10-14T13:44
калужская область
калужская область
калуга
владислав шапша
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КАЛУГА, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в каждом случае, когда тепло вовремя не поступило в дома граждан, подчеркнув, что обеспечение всех жителей теплом является безусловной задачей. Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области информирует, что понедельник в ходе заседания правительства Калужской области обсуждалась тема начала отопительного сезона. Сообщалось, что в Центр управления регионом (ЦУР) за прошедшую неделю от жителей области поступило 4322 сообщения. В большинстве своём жалобы касались качества подачи тепла в социальные учреждения и жилые дома. По информации министра строительства и ЖКХ региона Александра Шпиренко, в соответствии с поручением губернатора с 1 октября тепло подаётся в социальные объекты, с 7 октября — в дома граждан. Жилищный фонд в муниципалитетах, за исключением Калуги, отоплением обеспечен. Губернатор Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что на сегодняшний день в Калуге остаются без тепла жители 86 домов, из-за них в 76 – проблемы в самих домах. Совместно с управляющими компаниями ведется работа по развоздушиванию, перезапуску, балансировке системы, отметил глава региона. В трех домах нет тепла из-за аварии, ее устраняют, еще в семи – завершается замена ветхих сетей. По этим десяти объектам в течение этих суток работы должны быть завершены и начаться подача тепла, подчеркнул губернатор. "Дал поручение разобраться и доложить мне отдельно по каждому случаю: почему тепло не подали вовремя. Осень была теплая. Времени на подготовку было достаточно. Если нет веских причин - последует наказание", - подчеркнул Владислав Шапша. По словам губернатора, обеспечение всех жителей теплом является безусловной задачей.
https://ria.ru/20241014/kaluzhskaya-oblast-1977927177.html
https://ria.ru/20241008/kaluzhskaya-oblast-1976968806.html
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калужская область, калуга, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша

Шапша поручил разобраться в каждом случае отсутствия тепла в домах

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в каждом случае, когда тепло вовремя не поступило в дома граждан, подчеркнув, что обеспечение всех жителей теплом является безусловной задачей.
Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области информирует, что понедельник в ходе заседания правительства Калужской области обсуждалась тема начала отопительного сезона. Сообщалось, что в Центр управления регионом (ЦУР) за прошедшую неделю от жителей области поступило 4322 сообщения. В большинстве своём жалобы касались качества подачи тепла в социальные учреждения и жилые дома.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Шапша призвал не затягивать реформирование унитарных предприятий
Вчера, 12:53
По информации министра строительства и ЖКХ региона Александра Шпиренко, в соответствии с поручением губернатора с 1 октября тепло подаётся в социальные объекты, с 7 октября — в дома граждан. Жилищный фонд в муниципалитетах, за исключением Калуги, отоплением обеспечен.
Губернатор Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что на сегодняшний день в Калуге остаются без тепла жители 86 домов, из-за них в 76 – проблемы в самих домах. Совместно с управляющими компаниями ведется работа по развоздушиванию, перезапуску, балансировке системы, отметил глава региона. В трех домах нет тепла из-за аварии, ее устраняют, еще в семи – завершается замена ветхих сетей. По этим десяти объектам в течение этих суток работы должны быть завершены и начаться подача тепла, подчеркнул губернатор.
"Дал поручение разобраться и доложить мне отдельно по каждому случаю: почему тепло не подали вовремя. Осень была теплая. Времени на подготовку было достаточно. Если нет веских причин - последует наказание", - подчеркнул Владислав Шапша.
По словам губернатора, обеспечение всех жителей теплом является безусловной задачей.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Калужская областьКалужская областьКалугаВладислав Шапша
 
 
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