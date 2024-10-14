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Шапша призвал не затягивать реформирование унитарных предприятий - РИА Новости, 14.10.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
12:53 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/kaluzhskaya-oblast-1977927177.html
Шапша призвал не затягивать реформирование унитарных предприятий
Шапша призвал не затягивать реформирование унитарных предприятий - РИА Новости, 14.10.2024
Шапша призвал не затягивать реформирование унитарных предприятий
Губернатор Калужской области рекомендовал главам администраций муниципалитетов области принять меры по своевременному реформированию унитарных предприятий и не... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:53
2024-10-14T12:53
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
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КАЛУГА, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области рекомендовал главам администраций муниципалитетов области принять меры по своевременному реформированию унитарных предприятий и не затягивать этот процесс, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провёл очередное заседание правительства области. Обсуждался ход реформирования государственных и муниципальных унитарных предприятий на территории области. Владислав Шапша напомнил о том, что в рамках положений федерального законодательства в субъектах страны по поручению президента ведётся реформирование унитарных предприятий. Они должны быть ликвидированы или реорганизованы, чтобы сократить влияние на конкурентных рынках. Мероприятия необходимо завершить до конца текущего года. О ходе реализации принятых решений доложил министр конкурентной политики области Николай Владимиров. По его данным, в Калужской области на начало 2024 года свою деятельность осуществляли 119 государственных и муниципальных унитарных предприятий. Из них 34 подлежат сохранению, остальные включены в план-график реформирования. Все запланированные планом-графиком мероприятия исполнены на 83%, отметил Владимиров. Региональный министр сообщил, что в рейтинге регионов Калужская область находится на 19-м месте по исключению унитарных предприятий из ЕГРЮЛ без учёта организаций, находящихся в процессе банкротства, и на 9-м месте - с учётом банкротящихся предприятий. На 100% план-график пока не исполнен ни в одном субъекте РФ, подчеркивалось на заседании. При этом отмечалось, что два региона завершили мероприятия по реформированию без учёта процедур банкротства. Николай Владимиров напомнил об ответственности, которая предусмотрена действующим законодательством за нарушение сроков реформирования унитарных предприятий. На недопустимости затягивания процесса реформирования акцентировал внимание и губернатор. "Скорректируйте работу, соберитесь и пересмотрите свои планы, чтобы мы своевременно выполнили поручение президента", - обратился к главам администраций муниципалитетов региона Владислав Шапша.
https://ria.ru/20241008/kaluzhskaya-oblast-1976968806.html
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша

Шапша призвал не затягивать реформирование унитарных предприятий

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области рекомендовал главам администраций муниципалитетов области принять меры по своевременному реформированию унитарных предприятий и не затягивать этот процесс, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провёл очередное заседание правительства области. Обсуждался ход реформирования государственных и муниципальных унитарных предприятий на территории области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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8 октября, 13:45
Владислав Шапша напомнил о том, что в рамках положений федерального законодательства в субъектах страны по поручению президента ведётся реформирование унитарных предприятий. Они должны быть ликвидированы или реорганизованы, чтобы сократить влияние на конкурентных рынках. Мероприятия необходимо завершить до конца текущего года.
О ходе реализации принятых решений доложил министр конкурентной политики области Николай Владимиров. По его данным, в Калужской области на начало 2024 года свою деятельность осуществляли 119 государственных и муниципальных унитарных предприятий. Из них 34 подлежат сохранению, остальные включены в план-график реформирования. Все запланированные планом-графиком мероприятия исполнены на 83%, отметил Владимиров.
Региональный министр сообщил, что в рейтинге регионов Калужская область находится на 19-м месте по исключению унитарных предприятий из ЕГРЮЛ без учёта организаций, находящихся в процессе банкротства, и на 9-м месте - с учётом банкротящихся предприятий. На 100% план-график пока не исполнен ни в одном субъекте РФ, подчеркивалось на заседании. При этом отмечалось, что два региона завершили мероприятия по реформированию без учёта процедур банкротства.
Николай Владимиров напомнил об ответственности, которая предусмотрена действующим законодательством за нарушение сроков реформирования унитарных предприятий.
На недопустимости затягивания процесса реформирования акцентировал внимание и губернатор. "Скорректируйте работу, соберитесь и пересмотрите свои планы, чтобы мы своевременно выполнили поручение президента", - обратился к главам администраций муниципалитетов региона Владислав Шапша.
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