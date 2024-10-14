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Ка-52М ракетными ударами уничтожили бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/ka-52m-1977877044.html
Ка-52М ракетными ударами уничтожили бронетехнику ВСУ
Ка-52М ракетными ударами уничтожили бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
Ка-52М ракетными ударами уничтожили бронетехнику ВСУ
Российские армейские вертолёты Ка-52М нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:13
2024-10-14T05:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские армейские вертолёты Ка-52М нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этот раз для нанесения ударов использовались авиационные ракеты. Стрельба проводилась по разведанным целям противника. Выпустив ракеты, экипажи выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета, рассказали в МО РФ. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - подчеркнули в ведомстве. Кроме того, российское Минобороны опубликовало видеоролик, где показано, как вертолёт готовят к вылету, как он совершает полёт и выпускает ракеты, а потом возвращается обратно.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975565294.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Ка-52М ракетными ударами уничтожили бронетехнику ВСУ

Экипажи Ка-52М нанесли удары по технике и боевикам ВСУ в курском приграничье

© Минобороны России/TelegramВертолет Ка-52 в приграничном районе Курской области
Вертолет Ка-52 в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Минобороны России/Telegram
Вертолет Ка-52 в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские армейские вертолёты Ка-52М нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в этот раз для нанесения ударов использовались авиационные ракеты. Стрельба проводилась по разведанным целям противника.
Выпустив ракеты, экипажи выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета, рассказали в МО РФ.
"По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, российское Минобороны опубликовало видеоролик, где показано, как вертолёт готовят к вылету, как он совершает полёт и выпускает ракеты, а потом возвращается обратно.
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