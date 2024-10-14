https://ria.ru/20241014/izrail-1977919899.html

Израиль будет искать решения для защиты от атак беспилотников

Израиль будет искать решения для защиты от атак беспилотников - РИА Новости, 14.10.2024

Израиль будет искать решения для защиты от атак беспилотников

Израиль концентрирует усилия для поиска решений в целях защиты от атак беспилотников, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:13

2024-10-14T12:13

2024-10-14T12:13

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. Израиль концентрирует усилия для поиска решений в целях защиты от атак беспилотников, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант. Заявление было сделано во время посещения военной базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина, которая в воскресенье подверглась прямой атаке боевого БПЛА, запущенного движением "Хезболлах" из Ливана. В результате инцидента четверо солдат погибли, а десятки получили ранения различной степени тяжести. "Это был тяжелый инцидент с болезненными результатами. Мы должны расследовать его, изучить детали и быстро и профессионально извлечь уроки. Мы концентрируем значительные усилия на разработке решений по устранению угрозы атак БПЛА", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны. Известно, что беспилотник "Хезболлах" поразил армейскую столовую в момент, когда солдаты ужинали.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024