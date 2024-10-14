Рейтинг@Mail.ru
Израиль будет искать решения для защиты от атак беспилотников - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/izrail-1977919899.html
Израиль будет искать решения для защиты от атак беспилотников
Израиль будет искать решения для защиты от атак беспилотников - РИА Новости, 14.10.2024
Израиль будет искать решения для защиты от атак беспилотников
Израиль концентрирует усилия для поиска решений в целях защиты от атак беспилотников, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:13
2024-10-14T12:13
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922976601_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_81b8320895ce48e6d1b9993604b25675.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. Израиль концентрирует усилия для поиска решений в целях защиты от атак беспилотников, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант. Заявление было сделано во время посещения военной базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина, которая в воскресенье подверглась прямой атаке боевого БПЛА, запущенного движением "Хезболлах" из Ливана. В результате инцидента четверо солдат погибли, а десятки получили ранения различной степени тяжести. "Это был тяжелый инцидент с болезненными результатами. Мы должны расследовать его, изучить детали и быстро и профессионально извлечь уроки. Мы концентрируем значительные усилия на разработке решений по устранению угрозы атак БПЛА", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны. Известно, что беспилотник "Хезболлах" поразил армейскую столовую в момент, когда солдаты ужинали.
https://ria.ru/20241014/izrail-1977867718.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922976601_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c4eb506b419c9e50ded6f8283b89faa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль будет искать решения для защиты от атак беспилотников

Министр обороны Галант: Израиль ищет решения для защиты от атак БПЛА

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. Израиль концентрирует усилия для поиска решений в целях защиты от атак беспилотников, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант.
Заявление было сделано во время посещения военной базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина, которая в воскресенье подверглась прямой атаке боевого БПЛА, запущенного движением "Хезболлах" из Ливана. В результате инцидента четверо солдат погибли, а десятки получили ранения различной степени тяжести.
"Это был тяжелый инцидент с болезненными результатами. Мы должны расследовать его, изучить детали и быстро и профессионально извлечь уроки. Мы концентрируем значительные усилия на разработке решений по устранению угрозы атак БПЛА", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны.
Известно, что беспилотник "Хезболлах" поразил армейскую столовую в момент, когда солдаты ужинали.
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
При ударе БПЛА "Хезболлы" по израильской базе погибли четыре солдата
Вчера, 00:41
 
В миреИзраильЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала