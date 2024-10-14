https://ria.ru/20241014/izrail-1977916533.html

Посол Израиля в Париже призвал отвести миротворцев ООН от границы с Ливаном

Посол Израиля в Париже призвал отвести миротворцев ООН от границы с Ливаном - РИА Новости, 14.10.2024

Посол Израиля в Париже призвал отвести миротворцев ООН от границы с Ливаном

Франция и другие страны, военнослужащие которых принимают участие в миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL), должны потребовать отвода миротворцев от границы,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:44

2024-10-14T11:44

2024-10-14T11:44

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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Франция и другие страны, военнослужащие которых принимают участие в миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL), должны потребовать отвода миротворцев от границы, заявил посол Израиля в Париже Джошуа Зарка. "Мы бы хотели, чтобы государства, участвующие в UNIFIL, надавили на генерального секретаря ООН, чтобы отвести солдат на пять километров от границы, вместо того чтобы давить на нас тогда, когда мы боремся с насилием ХАМАС", - сказал дипломат в эфире радиостанции RFI. По его словам, это необходимо, "чтобы с ними ничего не случилось". Дипломат отметил, что его вызов в МИД Франции 11 октября после обстрелов Израилем позиций UNIFIL, "шокировал" Иерусалим. Зарка также отметил, что Израиль прекратит бомбардировки сектора Газа, если палестинское движение ХАМАС опустит всех заложников. "Если завтра ХАМАС отпустит всех заложников, военные действия будут прекращены, так как мы завершили военный аспект этой войны. Целью бомбардировок сектора Газа было ослабление остатков ХАМАС, чтобы не дать ему воссоздать свою армию. Нам навязали эту войну, мы не просили ХАМАС атаковать нас 7 октября (2023 года - ред.), и с тех пор они не переставали нас обстреливать", - сказал он. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. На прошлой неделе Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/frantsiya-1976553420.html

https://ria.ru/20240604/netanyakhu-1950510094.html

https://ria.ru/20240804/khamas-1963998116.html

https://ria.ru/20241014/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, франция, хамас, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, париж