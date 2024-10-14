https://ria.ru/20241014/izbienie-1977928336.html

Двоих жителей Волжского заподозрили в избиении участника СВО

Двоих жителей Волжского заподозрили в избиении участника СВО - РИА Новости, 14.10.2024

Двоих жителей Волжского заподозрили в избиении участника СВО

Двоих жителей Волжского Волгоградской области задержали по подозрению в избиении мужчин, один из которых – участник СВО, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:57

2024-10-14T12:57

2024-10-14T12:58

происшествия

волжский

волгоградская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 14 окт – РИА Новости. Двоих жителей Волжского Волгоградской области задержали по подозрению в избиении мужчин, один из которых – участник СВО, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в Волжском двое мужчин избили без особого повода нескольких местных жителей, один из пострадавших оказался участником СВО. СК организовал проверку, а затем возбудил уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". "В кратчайшие сроки органами следствия все участники инцидента установлены. Подозреваемыми оказались двое местных жителей, которые в настоящее время задержаны", - говорится в сообщении СК Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста. По данным ведомства, подозреваемые признали свою вину.

https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html

волжский

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)