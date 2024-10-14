https://ria.ru/20241014/italiya-1977900617.html

Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией

Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией - РИА Новости, 14.10.2024

Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией

Италия пошла на поспешный и саморазрушительный отказ от статуса привилегированного экономического партнера России, взаимный товарооборот упал в пять раз, заявил РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:27

2024-10-14T10:27

2024-10-14T10:27

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италия

россия

рим

алексей парамонов

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РИМ, 14 окт - РИА Новости. Италия пошла на поспешный и саморазрушительный отказ от статуса привилегированного экономического партнера России, взаимный товарооборот упал в пять раз, заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, отвечая на вопросы газеты Corriere della Sera. "Должен признать, что Россия не ожидала от Италии столь поспешного, а главное - абсолютно саморазрушительного отказа от статуса привилегированного экономического партнера Москвы. То, что ваша страна им действительно была, признается всеми", - приводит слова Парамонова сайт российской дипмиссии. Свидетельством особого статуса отношений Москвы и Рима, отметил он, были весьма комфортные условия, в которых на российском рынке работали итальянские банки, производственные компании, средний и мелкий бизнес. Другим подобным фактором было немалое число совместных крупных инвестиционных и культурных проектов. "Не всем, кстати, это нравилось. Некоторые ревнивые союзники Италии прилагали немало усилий, чтобы расстроить или разрушить российско-итальянскую экономическую идиллию. Не мытьем, так катаньем эта цель достигнута. Мы всё меньше торгуем, взаимный товарооборот упал практически в пять раз до скромных 7-8 миллиардов, ожидаемых по итогам этого года", - сказал посол, отметив, что эти цифры, "возможно, кого-то сильно порадуют".

https://ria.ru/20240914/italiya-1972642764.html

https://ria.ru/20241013/livan-1977843075.html

италия

россия

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экономика, италия, россия, рим, алексей парамонов