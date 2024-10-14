https://ria.ru/20241014/italiya-1977900617.html
Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией
Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией - РИА Новости, 14.10.2024
Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией
Италия пошла на поспешный и саморазрушительный отказ от статуса привилегированного экономического партнера России, взаимный товарооборот упал в пять раз, заявил РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:27
2024-10-14T10:27
2024-10-14T10:27
экономика
италия
россия
рим
алексей парамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
РИМ, 14 окт - РИА Новости. Италия пошла на поспешный и саморазрушительный отказ от статуса привилегированного экономического партнера России, взаимный товарооборот упал в пять раз, заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, отвечая на вопросы газеты Corriere della Sera. "Должен признать, что Россия не ожидала от Италии столь поспешного, а главное - абсолютно саморазрушительного отказа от статуса привилегированного экономического партнера Москвы. То, что ваша страна им действительно была, признается всеми", - приводит слова Парамонова сайт российской дипмиссии. Свидетельством особого статуса отношений Москвы и Рима, отметил он, были весьма комфортные условия, в которых на российском рынке работали итальянские банки, производственные компании, средний и мелкий бизнес. Другим подобным фактором было немалое число совместных крупных инвестиционных и культурных проектов. "Не всем, кстати, это нравилось. Некоторые ревнивые союзники Италии прилагали немало усилий, чтобы расстроить или разрушить российско-итальянскую экономическую идиллию. Не мытьем, так катаньем эта цель достигнута. Мы всё меньше торгуем, взаимный товарооборот упал практически в пять раз до скромных 7-8 миллиардов, ожидаемых по итогам этого года", - сказал посол, отметив, что эти цифры, "возможно, кого-то сильно порадуют".
https://ria.ru/20240914/italiya-1972642764.html
https://ria.ru/20241013/livan-1977843075.html
италия
россия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, италия, россия, рим, алексей парамонов
Экономика, Италия, Россия, Рим, Алексей Парамонов
Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией
Посол РФ: взаимный товарооборот с Италией упал в пять раз