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Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией - РИА Новости, 14.10.2024
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10:27 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/italiya-1977900617.html
Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией
Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией - РИА Новости, 14.10.2024
Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией
Италия пошла на поспешный и саморазрушительный отказ от статуса привилегированного экономического партнера России, взаимный товарооборот упал в пять раз, заявил РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:27
2024-10-14T10:27
экономика
италия
россия
рим
алексей парамонов
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РИМ, 14 окт - РИА Новости. Италия пошла на поспешный и саморазрушительный отказ от статуса привилегированного экономического партнера России, взаимный товарооборот упал в пять раз, заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, отвечая на вопросы газеты Corriere della Sera. "Должен признать, что Россия не ожидала от Италии столь поспешного, а главное - абсолютно саморазрушительного отказа от статуса привилегированного экономического партнера Москвы. То, что ваша страна им действительно была, признается всеми", - приводит слова Парамонова сайт российской дипмиссии. Свидетельством особого статуса отношений Москвы и Рима, отметил он, были весьма комфортные условия, в которых на российском рынке работали итальянские банки, производственные компании, средний и мелкий бизнес. Другим подобным фактором было немалое число совместных крупных инвестиционных и культурных проектов. "Не всем, кстати, это нравилось. Некоторые ревнивые союзники Италии прилагали немало усилий, чтобы расстроить или разрушить российско-итальянскую экономическую идиллию. Не мытьем, так катаньем эта цель достигнута. Мы всё меньше торгуем, взаимный товарооборот упал практически в пять раз до скромных 7-8 миллиардов, ожидаемых по итогам этого года", - сказал посол, отметив, что эти цифры, "возможно, кого-то сильно порадуют".
https://ria.ru/20240914/italiya-1972642764.html
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экономика, италия, россия, рим, алексей парамонов
Экономика, Италия, Россия, Рим, Алексей Парамонов
Посол прокомментировал отказ Италии от экономического партнерства с Россией

Посол РФ: взаимный товарооборот с Италией упал в пять раз

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 14 окт - РИА Новости. Италия пошла на поспешный и саморазрушительный отказ от статуса привилегированного экономического партнера России, взаимный товарооборот упал в пять раз, заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, отвечая на вопросы газеты Corriere della Sera.
"Должен признать, что Россия не ожидала от Италии столь поспешного, а главное - абсолютно саморазрушительного отказа от статуса привилегированного экономического партнера Москвы. То, что ваша страна им действительно была, признается всеми", - приводит слова Парамонова сайт российской дипмиссии.
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Свидетельством особого статуса отношений Москвы и Рима, отметил он, были весьма комфортные условия, в которых на российском рынке работали итальянские банки, производственные компании, средний и мелкий бизнес. Другим подобным фактором было немалое число совместных крупных инвестиционных и культурных проектов.
"Не всем, кстати, это нравилось. Некоторые ревнивые союзники Италии прилагали немало усилий, чтобы расстроить или разрушить российско-итальянскую экономическую идиллию. Не мытьем, так катаньем эта цель достигнута. Мы всё меньше торгуем, взаимный товарооборот упал практически в пять раз до скромных 7-8 миллиардов, ожидаемых по итогам этого года", - сказал посол, отметив, что эти цифры, "возможно, кого-то сильно порадуют".
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ЭкономикаИталияРоссияРимАлексей Парамонов
 
 
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