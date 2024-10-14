https://ria.ru/20241014/ischeznovenie-1977873308.html
Эколог назвала животных, которые могут исчезнуть в России
Эколог назвала животных, которые могут исчезнуть в России - РИА Новости, 14.10.2024
Эколог назвала животных, которые могут исчезнуть в России
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) зачастую становятся единственным спасением для исчезающих видов животных, заповедники помогли сохранить в России... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T03:29
2024-10-14T03:29
2024-10-14T03:29
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) зачастую становятся единственным спасением для исчезающих видов животных, заповедники помогли сохранить в России соболя, выхухоль и снежного барса, но предстоит еще много работы, заявила РИА Новости главный координатор проектов фонда "Природа и люди", заслуженный эколог РФ Наталья Дронова. Ежегодно 14 октября работники заповедного дела отмечают свой профессиональный праздник. "Сокращение численности животных – одна из серьезных проблем нашего времени. Статус ООПТ порой становится единственным спасением для популяций редких видов, так как сохранение животных невозможно без защиты целостности экосистем… Первый в России заповедник - Баргузинский, создавался в 1916 году с целью сохранения соболя, Окский заповедник был создан в 1935 году для охраны и восстановления русской выхухоли, Национальный парк "Сайлюгемский" создавался в 2010 году ради сохранения снежного барса", - сообщила Дронова. По ее словам, особо охраняемые природные территории и сегодня обеспечивают благоприятные условия для восстановления и стабилизации популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. "Опыт последних десятилетий доказывает, что целенаправленная работа на ООПТ способна восстановить численность даже самых редких и исчезающих видов. И здесь важен комплексный подход, сочетающий усилия государства, науки и общественности", - сказала Дронова. Эксперт считает, что расширение сети таких территорий, усиление охраны и восстановление популяций редких видов должны стать приоритетами в деле сохранения природы для будущих поколений.
https://ria.ru/20240910/detenysh-1971750464.html
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россия
Эколог назвала животных, которые могут исчезнуть в России
Эколог Дронова: снежные барсы и выхухоли могли исчезнуть в России без ООПТ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) зачастую становятся единственным спасением для исчезающих видов животных, заповедники помогли сохранить в России соболя, выхухоль и снежного барса, но предстоит еще много работы, заявила РИА Новости главный координатор проектов фонда "Природа и люди", заслуженный эколог РФ Наталья Дронова.
Ежегодно 14 октября работники заповедного дела отмечают свой профессиональный праздник.
"Сокращение численности животных – одна из серьезных проблем нашего времени. Статус ООПТ порой становится единственным спасением для популяций редких видов, так как сохранение животных невозможно без защиты целостности экосистем… Первый в России заповедник - Баргузинский, создавался в 1916 году с целью сохранения соболя, Окский заповедник был создан в 1935 году для охраны и восстановления русской выхухоли, Национальный парк "Сайлюгемский" создавался в 2010 году ради сохранения снежного барса", - сообщила Дронова.
По ее словам, особо охраняемые природные территории и сегодня обеспечивают благоприятные условия для восстановления и стабилизации популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.
"Опыт последних десятилетий доказывает, что целенаправленная работа на ООПТ способна восстановить численность даже самых редких и исчезающих видов. И здесь важен комплексный подход, сочетающий усилия государства, науки и общественности", - сказала Дронова.
Эксперт считает, что расширение сети таких территорий, усиление охраны и восстановление популяций редких видов должны стать приоритетами в деле сохранения природы для будущих поколений.