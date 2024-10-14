https://ria.ru/20241014/investitsii-1977893021.html
В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ
В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2024
В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ
Производители оружия и боеприпасов в Евросоюзе уже много лет испытывают нехватку инвестиций и производят намного меньше необходимых объемов, пишет британская... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:39
2024-10-14T09:39
2024-10-14T10:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
в мире
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Производители оружия и боеприпасов в Евросоюзе уже много лет испытывают нехватку инвестиций и производят намного меньше необходимых объемов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов и представителей индустрии. По словам генерального секретаря Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD) Яна Пая, из-за десятилетий недостатка инвестиций производство вооружений оказалось на более низком уровне, чем нужно для якобы необходимого сдерживания России. "Если цель заключается в том, чтобы предоставлять достаточную поддержку Украине <...> и нарастить достаточные военные возможности для сдерживания России от дальнейшей агрессии, нам нужно приобретать и производить в Европе намного больше и намного быстрее", — сказал он изданию.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. При этом, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, что США и НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, в мире, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, В мире, Евросоюз
В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ
FT: производители оружия и боеприпасов в ЕС испытывают нехватку инвестиций