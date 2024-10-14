https://ria.ru/20241014/investitsii-1977893021.html

В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ

В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2024

В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ

Производители оружия и боеприпасов в Евросоюзе уже много лет испытывают нехватку инвестиций и производят намного меньше необходимых объемов, пишет британская... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:39

2024-10-14T09:39

2024-10-14T10:42

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Производители оружия и боеприпасов в Евросоюзе уже много лет испытывают нехватку инвестиций и производят намного меньше необходимых объемов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов и представителей индустрии. По словам генерального секретаря Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD) Яна Пая, из-за десятилетий недостатка инвестиций производство вооружений оказалось на более низком уровне, чем нужно для якобы необходимого сдерживания России. "Если цель заключается в том, чтобы предоставлять достаточную поддержку Украине <...> и нарастить достаточные военные возможности для сдерживания России от дальнейшей агрессии, нам нужно приобретать и производить в Европе намного больше и намного быстрее", — сказал он изданию.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. При этом, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, что США и НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

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россия, украина, европа, в мире, евросоюз