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В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 14.10.2024 (обновлено: 10:42 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/investitsii-1977893021.html
В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ
В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2024
В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ
Производители оружия и боеприпасов в Евросоюзе уже много лет испытывают нехватку инвестиций и производят намного меньше необходимых объемов, пишет британская... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:39
2024-10-14T10:42
специальная военная операция на украине
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европа
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евросоюз
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Производители оружия и боеприпасов в Евросоюзе уже много лет испытывают нехватку инвестиций и производят намного меньше необходимых объемов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов и представителей индустрии. По словам генерального секретаря Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD) Яна Пая, из-за десятилетий недостатка инвестиций производство вооружений оказалось на более низком уровне, чем нужно для якобы необходимого сдерживания России. &quot;Если цель заключается в том, чтобы предоставлять достаточную поддержку Украине &lt;...&gt; и нарастить достаточные военные возможности для сдерживания России от дальнейшей агрессии, нам нужно приобретать и производить в Европе намного больше и намного быстрее&quot;, — сказал он изданию.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. При этом, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, что США и НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html
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россия, украина, европа, в мире, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, В мире, Евросоюз
В ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов, пишут СМИ

FT: производители оружия и боеприпасов в ЕС испытывают нехватку инвестиций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Производители оружия и боеприпасов в Евросоюзе уже много лет испытывают нехватку инвестиций и производят намного меньше необходимых объемов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов и представителей индустрии.
По словам генерального секретаря Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD) Яна Пая, из-за десятилетий недостатка инвестиций производство вооружений оказалось на более низком уровне, чем нужно для якобы необходимого сдерживания России.
«

"Если цель заключается в том, чтобы предоставлять достаточную поддержку Украине <...> и нарастить достаточные военные возможности для сдерживания России от дальнейшей агрессии, нам нужно приобретать и производить в Европе намного больше и намного быстрее", — сказал он изданию.

Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. При этом, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, что США и НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВ миреЕвросоюз
 
 
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