https://ria.ru/20241014/infrastruktura-1977882100.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, заявил в понедельник назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T07:38

2024-10-14T07:38

2024-10-14T07:38

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

украина

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, заявил в понедельник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Федоров в своем Telegram-канале написал, что в регионе за минувшие сутки прогремело порядка 200 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241010/svo-1977422737.html

запорожская область

киев

украина

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запорожская область, киев, украина, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация