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СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы - РИА Новости, 14.10.2024
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07:54 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/indoneziya-1977882689.html
СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы
СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы - РИА Новости, 14.10.2024
СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы
Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T07:54
2024-10-14T07:54
франция
ачех (провинция)
в мире
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ДЖАКАРТА, 14 окт - РИА Новости. Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост регента региона, сообщает портал Jakarta Globe. По данным издания, трое граждан Франции были задержаны иммиграционными властями с 8 октября, а затем депортированы в минувшую субботу. "Глава иммиграционной службы центрального Ачеха Хамдани заявил, что трое мужчин нарушили условия визового режима, приняв участие в политической кампании", - сообщает портал. Хотя имя кандидата, которого предположительно поддержали французы, не было названо властями, издание уточняет, что первоначально граждане Франции отправились в Ачех, чтобы купить масло пачули у местных производителей, включая кооператив, управляемый политиком Саидом Сани. В настоящее время он является кандидатом на пост регента в округе Гайо-Лус. Последний визит французов был направлен на заключение соглашения о продаже с Саидом Сани. Однако их прибытие совпало с сезоном местной избирательной кампании, что вызвало опасения по поводу их деятельности.
https://ria.ru/20241008/gruziya-1976920738.html
франция
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франция, ачех (провинция), в мире
Франция, Ачех (провинция), В мире
СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы

Jakarta Globe: Индонезия депортировала троих французов за вмешательство в выборы

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 14 окт - РИА Новости. Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост регента региона, сообщает портал Jakarta Globe.
По данным издания, трое граждан Франции были задержаны иммиграционными властями с 8 октября, а затем депортированы в минувшую субботу.
"Глава иммиграционной службы центрального Ачеха Хамдани заявил, что трое мужчин нарушили условия визового режима, приняв участие в политической кампании", - сообщает портал. Хотя имя кандидата, которого предположительно поддержали французы, не было названо властями, издание уточняет, что первоначально граждане Франции отправились в Ачех, чтобы купить масло пачули у местных производителей, включая кооператив, управляемый политиком Саидом Сани. В настоящее время он является кандидатом на пост регента в округе Гайо-Лус.
Последний визит французов был направлен на заключение соглашения о продаже с Саидом Сани. Однако их прибытие совпало с сезоном местной избирательной кампании, что вызвало опасения по поводу их деятельности.
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ФранцияАчех (провинция)В мире
 
 
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