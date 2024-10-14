https://ria.ru/20241014/indoneziya-1977882689.html

СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы

СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы - РИА Новости, 14.10.2024

СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы

Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T07:54

2024-10-14T07:54

2024-10-14T07:54

франция

ачех (провинция)

в мире

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ДЖАКАРТА, 14 окт - РИА Новости. Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост регента региона, сообщает портал Jakarta Globe. По данным издания, трое граждан Франции были задержаны иммиграционными властями с 8 октября, а затем депортированы в минувшую субботу. "Глава иммиграционной службы центрального Ачеха Хамдани заявил, что трое мужчин нарушили условия визового режима, приняв участие в политической кампании", - сообщает портал. Хотя имя кандидата, которого предположительно поддержали французы, не было названо властями, издание уточняет, что первоначально граждане Франции отправились в Ачех, чтобы купить масло пачули у местных производителей, включая кооператив, управляемый политиком Саидом Сани. В настоящее время он является кандидатом на пост регента в округе Гайо-Лус. Последний визит французов был направлен на заключение соглашения о продаже с Саидом Сани. Однако их прибытие совпало с сезоном местной избирательной кампании, что вызвало опасения по поводу их деятельности.

https://ria.ru/20241008/gruziya-1976920738.html

франция

ачех (провинция)

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франция, ачех (провинция), в мире