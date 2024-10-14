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СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы
СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы - РИА Новости, 14.10.2024
СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы
Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T07:54
2024-10-14T07:54
2024-10-14T07:54
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ДЖАКАРТА, 14 окт - РИА Новости. Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост регента региона, сообщает портал Jakarta Globe. По данным издания, трое граждан Франции были задержаны иммиграционными властями с 8 октября, а затем депортированы в минувшую субботу. "Глава иммиграционной службы центрального Ачеха Хамдани заявил, что трое мужчин нарушили условия визового режима, приняв участие в политической кампании", - сообщает портал. Хотя имя кандидата, которого предположительно поддержали французы, не было названо властями, издание уточняет, что первоначально граждане Франции отправились в Ачех, чтобы купить масло пачули у местных производителей, включая кооператив, управляемый политиком Саидом Сани. В настоящее время он является кандидатом на пост регента в округе Гайо-Лус. Последний визит французов был направлен на заключение соглашения о продаже с Саидом Сани. Однако их прибытие совпало с сезоном местной избирательной кампании, что вызвало опасения по поводу их деятельности.
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франция, ачех (провинция), в мире
Франция, Ачех (провинция), В мире
СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы
Jakarta Globe: Индонезия депортировала троих французов за вмешательство в выборы
ДЖАКАРТА, 14 окт - РИА Новости.
Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост регента региона, сообщает портал Jakarta Globe
.
По данным издания, трое граждан Франции были задержаны иммиграционными властями с 8 октября, а затем депортированы в минувшую субботу.
"Глава иммиграционной службы центрального Ачеха Хамдани заявил, что трое мужчин нарушили условия визового режима, приняв участие в политической кампании", - сообщает портал. Хотя имя кандидата, которого предположительно поддержали французы, не было названо властями, издание уточняет, что первоначально граждане Франции отправились в Ачех, чтобы купить масло пачули у местных производителей, включая кооператив, управляемый политиком Саидом Сани. В настоящее время он является кандидатом на пост регента в округе Гайо-Лус.
Последний визит французов был направлен на заключение соглашения о продаже с Саидом Сани. Однако их прибытие совпало с сезоном местной избирательной кампании, что вызвало опасения по поводу их деятельности.