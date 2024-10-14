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Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела кассетными снарядами
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела кассетными снарядами - РИА Новости, 14.10.2024
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела кассетными снарядами
Школа получила повреждения в результате украинского обстрела Горловки "натовскими" снарядами кассетного типа, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:27
2024-10-14T17:27
2024-10-14T17:27
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Школа получила повреждения в результате украинского обстрела Горловки "натовскими" снарядами кассетного типа, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 16.15 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. "В результате обстрела кассетными снарядами вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки повреждена одна из школ. Прилёт под фундамент", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела кассетными снарядами
Приходько: при обстреле Горловки кассетными снарядами пострадала школа