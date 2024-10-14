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Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела кассетными снарядами - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/gorlovka-1978001248.html
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела кассетными снарядами
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела кассетными снарядами - РИА Новости, 14.10.2024
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела кассетными снарядами
Школа получила повреждения в результате украинского обстрела Горловки "натовскими" снарядами кассетного типа, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:27
2024-10-14T17:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Школа получила повреждения в результате украинского обстрела Горловки "натовскими" снарядами кассетного типа, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 16.15 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. "В результате обстрела кассетными снарядами вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки повреждена одна из школ. Прилёт под фундамент", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241011/istrebiteli-1977260931.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела кассетными снарядами

Приходько: при обстреле Горловки кассетными снарядами пострадала школа

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Школа получила повреждения в результате украинского обстрела Горловки "натовскими" снарядами кассетного типа, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 16.15 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке.
"В результате обстрела кассетными снарядами вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки повреждена одна из школ. Прилёт под фундамент", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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