https://ria.ru/20241014/golosovanie-1977953261.html

Путин попросил Памфилову дать оценку Единому дню голосования

Путин попросил Памфилову дать оценку Единому дню голосования - РИА Новости, 14.10.2024

Путин попросил Памфилову дать оценку Единому дню голосования

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой попросил её дать оценку сентябрьскому Единому дню голосования. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:35

2024-10-14T14:35

2024-10-14T14:35

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой попросил её дать оценку сентябрьскому Единому дню голосования. "Элла Александровна (Памфилова), как вы оцениваете работу Единого дня голосования 8 сентября?", - спросил Путин в ходе встречи с председателем Центризбиркома. В рамках ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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политика, россия, абакан, анадырь, владимир путин, элла памфилова, госдума рф