https://ria.ru/20241014/golosovanie-1977953261.html
Путин попросил Памфилову дать оценку Единому дню голосования
Путин попросил Памфилову дать оценку Единому дню голосования - РИА Новости, 14.10.2024
Путин попросил Памфилову дать оценку Единому дню голосования
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой попросил её дать оценку сентябрьскому Единому дню голосования. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:35
2024-10-14T14:35
2024-10-14T14:35
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой попросил её дать оценку сентябрьскому Единому дню голосования. "Элла Александровна (Памфилова), как вы оцениваете работу Единого дня голосования 8 сентября?", - спросил Путин в ходе встречи с председателем Центризбиркома. В рамках ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, владимир путин, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Владимир Путин, Элла Памфилова, Госдума РФ
Путин попросил Памфилову дать оценку Единому дню голосования
Путин попросил Памфилову дать оценку сентябрьскому ЕДГ