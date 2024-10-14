https://ria.ru/20241014/gladkov-1978030669.html

Гладков рассказал о порядке работе СЭЗ в Белгородской области

Гладков рассказал о порядке работе СЭЗ в Белгородской области - РИА Новости, 14.10.2024

Гладков рассказал о порядке работе СЭЗ в Белгородской области

Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок работы свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской области, вступят в силу 16 октября, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:26

2024-10-14T20:26

2024-10-14T20:26

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858787_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6d1da602cf67c67e0e764c2865a8513b.jpg

БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок работы свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской области, вступят в силу 16 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Правительство РФ приняло постановление о распространении преференциального режима свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей, которое устанавливает порядок и правила распространения преференциального режима. "Со стороны правительства Белгородской области региональные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы о порядке функционирования СЭЗ, вступят в законную силу одновременно с постановлением правительства РФ 16 октября 2024 года", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что главам районов округов необходимо собрать людей – владельцев и директоров предприятий, которые могут стать участниками СЭЗ и провести с ними встречи до конца недели. В пресс-службе отметили, что потенциальными участниками свободной экономической зоны могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, земельные участки которых расположены в приграничных муниципалитетах Белгородской области и на которых осуществлялась предпринимательская деятельность на дату 1 января 2024 года и осуществляется на дату подачи заявления. А также юридические лица и индивидуальные предприниматели, земельные участки которых расположены в границах Белгородской области и которым был причинён имущественный ущерб со стороны украинских силовиков. Также на участие в работе СЭЗ могут претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, земельные участки которых расположены в приграничных муниципалитетах региона, получившие имущественный ущерб со стороны украинских силовиков и намерены перенести производство в пределах Белгородской области. Общими требованиями для потенциальных участников СЭЗ являются: обязательная регистрация юридического лица (филиала) или ИП на территории Белгородской области, сохранение среднеквартальных показателей средней численности работников на уровне не менее 80 % от значения соответствующих показателей за I квартал 2023 года; объём капитальных вложений не менее трех миллионов рублей в первые три года деятельности на территории СЭЗ. При этом реализация инвестиционного проекта должна быть направлена на создание, модернизацию или восстановление (сохранение) объектов основных средств с последующей эксплуатацией. Что касается льгот и преференций для участников СЭЗ, то новый инструмент поддержки обнуляет налог на прибыль в федеральный бюджет сроком на 10 лет с момента получения прибыли, а в региональный - на период действия договора. Тарифы страховых взносов для резидентов СЭЗ составляют 7,6% на пять лет (далее — в размере, ограниченном капитальными вложениями предприятия, при условии сохранения рабочих мест и средней заработной платы). Налог на имущество составит 0% в течение 10 лет с момента заключения договора. И земельный налог 0% на 3 года с месяца возникновения права собственности на земельный участок. Как отметили в правительстве региона, получение статуса участника СЭЗ предполагает двухэтапность: включение земельного участка в территорию свободной экономической зоны и непосредственное получение статуса участника СЭЗ – возможность подать в минэкономразвития Белгородской области заявление о заключении договора об условиях деятельности СЭЗ. Исключением распространения режима СЭЗ будут являться определённые виды экономической деятельности, которые обозначит министерство экономического развития и промышленности Белгородской области в рамках постановления.

https://ria.ru/20241009/podderzhka-1977136169.html

https://ria.ru/20241007/gladkov-1976776461.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, россия