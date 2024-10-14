https://ria.ru/20241014/germaniya-1977871933.html

На военном объекте в ФРГ задержали россиянина на велосипеде, сообщили СМИ

На военном объекте в ФРГ задержали россиянина на велосипеде, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.10.2024

На военном объекте в ФРГ задержали россиянина на велосипеде, сообщили СМИ

Немецкая военная полиция остановила гражданина России на велосипеде на территории центра военной подготовки в городе Гарделеген: мужчина в итоге был отпущен, но РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T02:52

2024-10-14T02:52

2024-10-14T02:52

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Немецкая военная полиция остановила гражданина России на велосипеде на территории центра военной подготовки в городе Гарделеген: мужчина в итоге был отпущен, но вооруженные силы ФРГ (бундесвер) не исключают, что речь может идти якобы о попытке шпионажа, сообщило в воскресенье издание Business Insider. "По информации Business Insider, военная полиция бундесвера в четверг остановила велосипедиста на территории центра военной подготовки, площадью в 23 тысяч гектаров. Территория не огорожена, но есть шлагбаумы и предупреждающие знаки. При выяснении личных данных выяснилось, что у мужчины есть гражданство России. Он заявил, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории. Мужчине позволили покинуть территорию", - пишет Business Insider. Несмотря на то, что гражданин России был отпущен военной полицией, во внутреннем документе, который цитирует Business Insider, бундесвер утверждает, что "в любом случае нельзя исключать" попытку шпионажа. Само издание называет инцидент "зловещим", а военный объект - важнейшим центром подготовки бундесвера, на котором в числе прочего отрабатываются сценарии "нападения России". При этом никаких конкретных фактов вины россиянина издание не привело. Ранее в посольстве РФ в Берлине заявили, что ряд немецких политиков и СМИ заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения.

https://ria.ru/20241010/italiya-1977457057.html

https://ria.ru/20240920/avstraliya-1973750525.html

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