https://ria.ru/20241014/genkonsulstvo-1977872374.html
Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило работу
Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило работу - РИА Новости, 14.10.2024
Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило работу
Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило свою работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T03:03
2024-10-14T03:03
2024-10-14T03:03
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило свою работу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в декабре 2023 года российская сторона приняла решение денонсировать соглашение об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии. Позже от румынской стороны было получено уведомление о прекращении деятельности консульского учреждения с 14 октября. Согласно наблюдениям корреспондента РИА Новости, уже вечером воскресенья флаги Румынии и Евросоюза, которые ранее находились возле входа в консульство, были убраны. Также со здания сняли информационную табличку и звонок. Дверь оказалась закрыта. По информации министерства экономического развития Ростовской области, в настоящее время на территории региона работают три генеральных консульства: Армении, Узбекистана и Белоруссии. Также действует институт почетных консулов, который представлен почетными консулами Абхазии, Испании и Сейшельских Островов.
https://ria.ru/20240726/poverennyy-1962059758.html
https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html
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румыния, ростов-на-дону, ростовская область, в мире, мария захарова
Румыния, Ростов-на-Дону, Ростовская область, В мире, Мария Захарова
Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило работу
Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило свою работу