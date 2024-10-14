https://ria.ru/20241014/genkonsulstvo-1977872374.html

Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило работу

Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило работу - РИА Новости, 14.10.2024

Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило работу

Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило свою работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T03:03

2024-10-14T03:03

2024-10-14T03:03

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило свою работу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в декабре 2023 года российская сторона приняла решение денонсировать соглашение об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии. Позже от румынской стороны было получено уведомление о прекращении деятельности консульского учреждения с 14 октября. Согласно наблюдениям корреспондента РИА Новости, уже вечером воскресенья флаги Румынии и Евросоюза, которые ранее находились возле входа в консульство, были убраны. Также со здания сняли информационную табличку и звонок. Дверь оказалась закрыта. По информации министерства экономического развития Ростовской области, в настоящее время на территории региона работают три генеральных консульства: Армении, Узбекистана и Белоруссии. Также действует институт почетных консулов, который представлен почетными консулами Абхазии, Испании и Сейшельских Островов.

https://ria.ru/20240726/poverennyy-1962059758.html

https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html

румыния

ростов-на-дону

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