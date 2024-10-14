Газманов назвал себя кавалером всех санкций
Олег Газманов гордится санкциями, которые ввели против него на Западе
© Фотохост-агентство РИА Новости
Олег Газманов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов, говоря о санкциях, назвал себя "кавалером всех санкций", певец подчеркнул, что он гордится этим, так как в черные списки попадают те артисты, которые поддерживают Россию и которые ей полезны.
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"Мой канал закрыли на Youtube. Площадка закрывает тех певцов, которые выступают за страну с песнями, которые полезны стране. Я горжусь, что меня закрыли. Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста. На меня санкции наложили и Новая Зеландия, и Канада. Не говорю уже про Америку и Европу", - сказал он на пресс-конференции, посвященной новой концертной программе "Русский мир" и сольному концерту, который пройдет в Кремле 26 октября.
Газманов также отметил, что его не смущает то, что он не может поехать в ряд западных стран.
"Главное - то, что я могу поехать, например, в Воронеж. Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна. Я всегда писал (песни - ред.), и, несмотря на санкции, буду писать для нашей страны и для наших людей", - добавил он.
Ранее на платформе видеохостинга Youtube были заблокированы каналы российских певцов и музыкантов - Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Вячеслава Манучарова, SHAMAN.