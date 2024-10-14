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Газманов назвал себя кавалером всех санкций - РИА Новости, 14.10.2024
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Шоубиз
 
16:43 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/gazmanov-1977983528.html
Газманов назвал себя кавалером всех санкций
Газманов назвал себя кавалером всех санкций - РИА Новости, 14.10.2024
Газманов назвал себя кавалером всех санкций
Народный артист РФ Олег Газманов, говоря о санкциях, назвал себя "кавалером всех санкций", певец подчеркнул, что он гордится этим, так как в черные списки... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:43
2024-10-14T16:43
шоубиз
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новая зеландия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов, говоря о санкциях, назвал себя "кавалером всех санкций", певец подчеркнул, что он гордится этим, так как в черные списки попадают те артисты, которые поддерживают Россию и которые ей полезны. "Мой канал закрыли на Youtube. Площадка закрывает тех певцов, которые выступают за страну с песнями, которые полезны стране. Я горжусь, что меня закрыли. Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста. На меня санкции наложили и Новая Зеландия, и Канада. Не говорю уже про Америку и Европу", - сказал он на пресс-конференции, посвященной новой концертной программе "Русский мир" и сольному концерту, который пройдет в Кремле 26 октября. Газманов также отметил, что его не смущает то, что он не может поехать в ряд западных стран. "Главное - то, что я могу поехать, например, в Воронеж. Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна. Я всегда писал (песни - ред.), и, несмотря на санкции, буду писать для нашей страны и для наших людей", - добавил он. Ранее на платформе видеохостинга Youtube были заблокированы каналы российских певцов и музыкантов - Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Вячеслава Манучарова, SHAMAN.
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россия, новая зеландия, канада, олег газманов, григорий лепс, юлия чичерина, youtube, новости культуры
Шоубиз, Россия, Новая Зеландия, Канада, Олег Газманов, Григорий Лепс, Юлия Чичерина, YouTube, Новости культуры
Газманов назвал себя кавалером всех санкций

Олег Газманов гордится санкциями, которые ввели против него на Западе

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Газманов
Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов, говоря о санкциях, назвал себя "кавалером всех санкций", певец подчеркнул, что он гордится этим, так как в черные списки попадают те артисты, которые поддерживают Россию и которые ей полезны.
«
"Мой канал закрыли на Youtube. Площадка закрывает тех певцов, которые выступают за страну с песнями, которые полезны стране. Я горжусь, что меня закрыли. Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста. На меня санкции наложили и Новая Зеландия, и Канада. Не говорю уже про Америку и Европу", - сказал он на пресс-конференции, посвященной новой концертной программе "Русский мир" и сольному концерту, который пройдет в Кремле 26 октября.
Газманов также отметил, что его не смущает то, что он не может поехать в ряд западных стран.
"Главное - то, что я могу поехать, например, в Воронеж. Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна. Я всегда писал (песни - ред.), и, несмотря на санкции, буду писать для нашей страны и для наших людей", - добавил он.
Ранее на платформе видеохостинга Youtube были заблокированы каналы российских певцов и музыкантов - Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Вячеслава Манучарова, SHAMAN.
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ШоубизРоссияНовая ЗеландияКанадаОлег ГазмановГригорий ЛепсЮлия ЧичеринаYouTubeНовости культуры
 
 
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