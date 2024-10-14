https://ria.ru/20241014/gazmanov-1977983528.html

Газманов назвал себя кавалером всех санкций

Газманов назвал себя кавалером всех санкций - РИА Новости, 14.10.2024

Газманов назвал себя кавалером всех санкций

Народный артист РФ Олег Газманов, говоря о санкциях, назвал себя "кавалером всех санкций", певец подчеркнул, что он гордится этим, так как в черные списки... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:43

2024-10-14T16:43

2024-10-14T16:43

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новая зеландия

канада

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов, говоря о санкциях, назвал себя "кавалером всех санкций", певец подчеркнул, что он гордится этим, так как в черные списки попадают те артисты, которые поддерживают Россию и которые ей полезны. "Мой канал закрыли на Youtube. Площадка закрывает тех певцов, которые выступают за страну с песнями, которые полезны стране. Я горжусь, что меня закрыли. Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста. На меня санкции наложили и Новая Зеландия, и Канада. Не говорю уже про Америку и Европу", - сказал он на пресс-конференции, посвященной новой концертной программе "Русский мир" и сольному концерту, который пройдет в Кремле 26 октября. Газманов также отметил, что его не смущает то, что он не может поехать в ряд западных стран. "Главное - то, что я могу поехать, например, в Воронеж. Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна. Я всегда писал (песни - ред.), и, несмотря на санкции, буду писать для нашей страны и для наших людей", - добавил он. Ранее на платформе видеохостинга Youtube были заблокированы каналы российских певцов и музыкантов - Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Вячеслава Манучарова, SHAMAN.

https://ria.ru/20240704/shaman-1957503430.html

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Ольга Фомченкова

россия, новая зеландия, канада, олег газманов, григорий лепс, юлия чичерина, youtube, новости культуры