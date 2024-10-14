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Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024
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15:30 14.10.2024 (обновлено: 15:31 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/forum-1977966862.html
Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру на форуме "Сделано в России"
Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024
Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру на форуме "Сделано в России"
Российские студенты активно выходят на экспорт, и это стало особенно заметно на Международном экспортном форуме "Сделано в России", где Школа экспорта... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:30
2024-10-14T15:31
экономика
москва
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские студенты активно выходят на экспорт, и это стало особенно заметно на Международном экспортном форуме "Сделано в России", где Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела бизнес-игру "Экспорт. Карьерный трек", мероприятие наглядно продемонстрировало будущим специалистам возможные карьерные траектории в сфере внешнеэкономической деятельности, сообщает центр."В ходе бизнес-игры студенты перевоплотились в сотрудников двух конкурирующих российских компаний-экспортеров и смоделировали процесс выхода на рынок Китая, проходя все этапы экспортного проекта и проводя полноценные переговоры. Участники были разделены на команды, каждая из которых выполняла определенные функции. Группа аналитиков рынка занималась анализом зарубежных рынков и поиском покупателей, команда международного маркетинга разрабатывала концепции позиционирования и продвижения продукции, а группа международных коммуникаций готовила планы ведения переговоров с зарубежными партнерами. Отдел логистики анализировал путь поставки и прохождение таможенных процедур, в то время как финансовая аналитика рассчитывала возможные риски и оптимальные финансовые условия экспортной сделки", - говорится в сообщении.После выполнения заданий команды сформировали делегации и провели переговоры с зарубежными партнерами, отстаивая свои позиции. Каждая группа работала с бизнес-кейсами, приближенными к реальным условиям, получая вводные данные о стране-партнере, экспортируемом продукте и условиях поставки. После решения кейсов команды представили ключевые результаты, получив обратную связь и рекомендации."В работе с экспортом важность теоретической подготовки, предоставляемой студентам университетами, сложно переоценить. Тем не менее практический опыт и понимание процессов, происходящих в международной торговле, играют ключевую роль в становлении молодых специалистов как профессиональных кадров. Деловая игра "Экспорт. Карьерный трек" призвана помочь студентам профильных направлений получить релевантный опыт и стать ориентиром на непростом пути профориентирования в сфере ВЭД", - подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, выступившая модератором бизнес-игры.По итогам мероприятия участники и зрители получили возможность ознакомиться с внутренними процессами в экспорте и международном бизнесе, пройдя ключевые этапы от аналитики зарубежных рынков до переговоров об экспортной поставке. Студенты смогли примерить на себя различные роли, которые могут выполнять специалисты в области ВЭД, получить практические рекомендации и сделать выводы, способствующие осознанному выбору профессии в будущем.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает фонд "Росконгресс".Информационными партнерами форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, "Москва 24", Business FM, РИА Новости, "Интерфакс", "Коммерсант", Российская газета, "Эксперт", News.ru, Малый бизнес Москвы, "ФедералПресс", "Вестник агропромышленного комплекса", "Вестник экономики", а также Sudostroenie.info.
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экономика, москва
Экономика, Москва

Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Сергей БобылевШкола экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела бизнес-игру "Экспорт. Карьерный трек" на Международном экспортном форуме "Сделано в России"
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела бизнес-игру Экспорт. Карьерный трек на Международном экспортном форуме Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела бизнес-игру "Экспорт. Карьерный трек" на Международном экспортном форуме "Сделано в России"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские студенты активно выходят на экспорт, и это стало особенно заметно на Международном экспортном форуме "Сделано в России", где Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела бизнес-игру "Экспорт. Карьерный трек", мероприятие наглядно продемонстрировало будущим специалистам возможные карьерные траектории в сфере внешнеэкономической деятельности, сообщает центр.
"В ходе бизнес-игры студенты перевоплотились в сотрудников двух конкурирующих российских компаний-экспортеров и смоделировали процесс выхода на рынок Китая, проходя все этапы экспортного проекта и проводя полноценные переговоры. Участники были разделены на команды, каждая из которых выполняла определенные функции. Группа аналитиков рынка занималась анализом зарубежных рынков и поиском покупателей, команда международного маркетинга разрабатывала концепции позиционирования и продвижения продукции, а группа международных коммуникаций готовила планы ведения переговоров с зарубежными партнерами. Отдел логистики анализировал путь поставки и прохождение таможенных процедур, в то время как финансовая аналитика рассчитывала возможные риски и оптимальные финансовые условия экспортной сделки", - говорится в сообщении.
Дискуссия о решении проблемы низкой узнаваемости российской продукции за рубежом Сделано в России. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары стала одним из главных событий Международного экспортного форума Сделано в России, который состоялся 14 октября в Центре международной торговли в Москве. Организатор форума — Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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После выполнения заданий команды сформировали делегации и провели переговоры с зарубежными партнерами, отстаивая свои позиции. Каждая группа работала с бизнес-кейсами, приближенными к реальным условиям, получая вводные данные о стране-партнере, экспортируемом продукте и условиях поставки. После решения кейсов команды представили ключевые результаты, получив обратную связь и рекомендации.
"В работе с экспортом важность теоретической подготовки, предоставляемой студентам университетами, сложно переоценить. Тем не менее практический опыт и понимание процессов, происходящих в международной торговле, играют ключевую роль в становлении молодых специалистов как профессиональных кадров. Деловая игра "Экспорт. Карьерный трек" призвана помочь студентам профильных направлений получить релевантный опыт и стать ориентиром на непростом пути профориентирования в сфере ВЭД", - подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, выступившая модератором бизнес-игры.
По итогам мероприятия участники и зрители получили возможность ознакомиться с внутренними процессами в экспорте и международном бизнесе, пройдя ключевые этапы от аналитики зарубежных рынков до переговоров об экспортной поставке. Студенты смогли примерить на себя различные роли, которые могут выполнять специалисты в области ВЭД, получить практические рекомендации и сделать выводы, способствующие осознанному выбору профессии в будущем.
Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает фонд "Росконгресс".
Информационными партнерами форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, "Москва 24", Business FM, РИА Новости, "Интерфакс", "Коммерсант", Российская газета, "Эксперт", News.ru, Малый бизнес Москвы, "ФедералПресс", "Вестник агропромышленного комплекса", "Вестник экономики", а также Sudostroenie.info.
Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в области развития сферы услуг поддержки предприятий-экспортеров. Подписи на документе 14 октября на полях Международного экспортного форума Сделано в России поставили генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Николай Борисевич - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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