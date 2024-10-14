https://ria.ru/20241014/finljandija-1977976634.html

В Финляндии освободили россиянина, подозреваемого в обходе санкций ЕС

В Финляндии освободили россиянина, подозреваемого в обходе санкций ЕС - РИА Новости, 14.10.2024

В Финляндии освободили россиянина, подозреваемого в обходе санкций ЕС

Гражданин России, задержанный в Финляндии в обходе санкций ЕС против России, освобожден из-под стражи, сообщает в понедельник общественный вещатель Yle. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:12

2024-10-14T16:12

2024-10-14T16:12

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гражданин России, задержанный в Финляндии в обходе санкций ЕС против России, освобожден из-под стражи, сообщает в понедельник общественный вещатель Yle. Трое граждан России были задержаны финской полицией 30 апреля. Как ранее сообщали финские СМИ, задержанные - два молодых человека и девушка, проходящие обучение в местном колледже. Они подозреваются в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. Суд первой инстанции 3 мая постановил заключить россиян под стражу. Двое из них были освобождены из-под стражи в августе. "Третий российский студент, подозреваемый в нарушении санкционного законодательства в Каяани, освобожден из-под стражи. Согласно решению окружного суда Кайнуу, вместо тюремного заключения ему запретили выезжать за границу", - говорится в материале. Как сообщает вещатель, предполагаемое преступление было совершено в 2022 году. По словам следователя Центральной криминальной полиции Марии Вуоривирты, никто из подозреваемых по этому делу больше не находится под стражей. Она не уточнила, сколько человек полиция подозревает в совершении преступления. Ранее СМИ сообщали, что число подозреваемых увеличилось до пяти.

https://ria.ru/20241010/yaponiya-1977320956.html

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в мире, россия, финляндия, евросоюз