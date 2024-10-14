https://ria.ru/20241014/evrosoyuz-1977869524.html
ЕС потребовал от Израиля срочно объяснить атаку на силы ООН в Ливане
ЕС потребовал от Израиля срочно объяснить атаку на силы ООН в Ливане - РИА Новости, 14.10.2024
ЕС потребовал от Израиля срочно объяснить атаку на силы ООН в Ливане
Евросоюз осудил нападения Израиля на силы ООН в Ливане и потребовал в срочном порядке предоставить объяснения по этому поводу, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T01:25
2024-10-14T01:25
2024-10-14T01:25
ливан
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз осудил нападения Израиля на силы ООН в Ливане и потребовал в срочном порядке предоставить объяснения по этому поводу, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от имени всего ЕС. В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. "Мы срочно ждем объяснений от израильских властей и тщательного расследования нападений на Временные силы ООН в Ливане, которые играют фундаментальную роль в обеспечении стабильности на юге страны", - говорится в письменном заявлении Борреля. В ЕС заявили, что осуждают такие атаки особенно с учетом того, что шестнадцать государств-членов союза участвуют в ооновских силах на юге Ливана. В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Помимо прочего, израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241013/danon-1977855857.html
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ливан, израиль, жозеп боррель, оон, евросоюз, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Израиль, Жозеп Боррель, ООН, Евросоюз, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
ЕС потребовал от Израиля срочно объяснить атаку на силы ООН в Ливане
ЕС осудил атаку ЦАХАЛ на силы ООН в Ливане и потребовал срочно дать объяснения
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз осудил нападения Израиля на силы ООН в Ливане и потребовал в срочном порядке предоставить объяснения по этому поводу, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от имени всего ЕС.
В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.
"Мы срочно ждем объяснений от израильских властей и тщательного расследования нападений на Временные силы ООН в Ливане, которые играют фундаментальную роль в обеспечении стабильности на юге страны", - говорится в письменном заявлении Борреля.
В ЕС заявили, что осуждают такие атаки особенно с учетом того, что шестнадцать государств-членов союза участвуют в ооновских силах на юге Ливана.
В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Помимо прочего, израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах
" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.