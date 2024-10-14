https://ria.ru/20241014/evakuatsiya-1977878922.html

Порядка 40 тысяч жителей Курской области отказались от эвакуации

Порядка 40 тысяч жителей Курской области отказались от эвакуации - РИА Новости, 14.10.2024

Порядка 40 тысяч жителей Курской области отказались от эвакуации

Более 112 тысяч человек были эвакуированы из Курской области после наступления ВСУ на регион, из них более 12 тысяч размещены в ПВР и социальных учреждениях... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T06:06

2024-10-14T06:06

2024-10-14T06:06

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

татьяна москалькова

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 112 тысяч человек были эвакуированы из Курской области после наступления ВСУ на регион, из них более 12 тысяч размещены в ПВР и социальных учреждениях России, порядка 40 тысяч курян отказались от эвакуации или уже вернулись в свои дома, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В интервью сайту "Аргументы и факты" Москалькова рассказала, что, согласно данным МЧС, из Курской области было эвакуировано 112 337 человек. Из них 12 328 курян, в том числе 3 685 детей, расположились в пунктах временного размещения и социальных учреждениях в субъектах страны. "Ещё свыше 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых. И есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться, либо уже вернулись в места постоянного проживания", - уточнила федеральный омбудсмен. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878132.html

https://ria.ru/20241014/semi-1977878514.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, татьяна москалькова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)