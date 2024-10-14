https://ria.ru/20241014/erdogan-1978023035.html

Эрдоган раскритиковал позицию СБ ООН по атакам Израиля на базы миротворцев

Эрдоган раскритиковал позицию СБ ООН по атакам Израиля на базы миротворцев - РИА Новости, 14.10.2024

Эрдоган раскритиковал позицию СБ ООН по атакам Израиля на базы миротворцев

Позиция Совбеза ООН по атакам Израиля на базы миротворцев в Ливане вызывает разочарование, они словно смотрят на ситуацию с трибуны, заявил президент Турции... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:11

2024-10-14T19:11

2024-10-14T19:28

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Позиция Совбеза ООН по атакам Израиля на базы миротворцев в Ливане вызывает разочарование, они словно смотрят на ситуацию с трибуны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Самонадеянность Израиля, напавшего на временные миротворческие силы ООН и угрожавшего им, - достаточное доказательство серьёзности проблемы. Образ ООН, которая не может защитить даже свой собственный персонал, является позорным и тревожным для международной системы. Честно говоря, мы задаёмся вопросом, чего ждёт Совет Безопасности, чтобы остановить Израиль? Израильские танки атакуют солдат "Корпуса мира", ранят некоторых из них, а СБ ООН лишь наблюдает за всем этим бандитизмом как с трибуны. По этой причине мы уже много лет говорим: "Мир больше пяти (имеет в виду пяти постоянных членов СБ ООН – ред.)", - сказал Эрдоган в своём обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.На прошлой неделе Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241014/evrosoyuz-1977869524.html

https://ria.ru/20241013/oon-1977825036.html

https://ria.ru/20241010/nebenzya-1977494665.html

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