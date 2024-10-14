https://ria.ru/20241014/eksport-1977963210.html
Россия наращивает экспорт товаров машиностроения, химпрома и металлургии
Россия наращивает экспорт товаров машиностроения, химпрома и металлургии - РИА Новости, 14.10.2024
Россия наращивает экспорт товаров машиностроения, химпрома и металлургии
Россия устойчиво наращивает поставки за рубеж товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности, сообщил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:14
2024-10-14T15:14
2024-10-14T15:14
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия устойчиво наращивает поставки за рубеж товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". "Устойчиво наращивается сбыт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности. А в агропромышленном секторе – продукции зерновой и масложировой отраслей", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Россия наращивает экспорт товаров машиностроения, химпрома и металлургии
Мишустин: РФ наращивает экспорт товаров машиностроения, металлургии, химпрома