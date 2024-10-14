https://ria.ru/20241014/eksport-1977963210.html

Россия наращивает экспорт товаров машиностроения, химпрома и металлургии

Россия наращивает экспорт товаров машиностроения, химпрома и металлургии - РИА Новости, 14.10.2024

Россия наращивает экспорт товаров машиностроения, химпрома и металлургии

Россия устойчиво наращивает поставки за рубеж товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности, сообщил... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:14

2024-10-14T15:14

2024-10-14T15:14

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия устойчиво наращивает поставки за рубеж товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". "Устойчиво наращивается сбыт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности. А в агропромышленном секторе – продукции зерновой и масложировой отраслей", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

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экономика, россия, михаил мишустин