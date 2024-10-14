https://ria.ru/20241014/eksport-1977958486.html
Мишустин рассказал о росте российского экспорта в дружественные страны
Мишустин рассказал о росте российского экспорта в дружественные страны - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин рассказал о росте российского экспорта в дружественные страны
Российский экспорт трансформируется, поставки российской продукции в дружественные страны за четыре года выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:58
2024-10-14T14:58
2024-10-14T15:09
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский экспорт трансформируется, поставки российской продукции в дружественные страны за четыре года выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На форуме "Сделано в России" Мишустин заявил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, отечественная внешняя торговля продолжает динамично развиваться."В немалой степени – благодаря трансформации экспорта, расширению сотрудничества с партнерами из дружественных государств. Сегодня их доля в общем объеме внешнеторгового оборота постоянно растет. Что соответствует и объективным изменениям в глобальной экономике", - сказал Мишустин.Он заметил, что правительство активно способствует расширению контактов российских предпринимателей с контрагентами из дружественных стран."Благодаря этим и другим мерам за четыре года поставки в такие государства выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев текущего года", - заметил Мишустин.
https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте российского экспорта в дружественные страны
Мишустин: поставки российской продукции в дружественные страны выросли на треть
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский экспорт трансформируется, поставки российской продукции в дружественные страны за четыре года выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На форуме "Сделано в России" Мишустин заявил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, отечественная внешняя торговля продолжает динамично развиваться.
"В немалой степени – благодаря трансформации экспорта, расширению сотрудничества с партнерами из дружественных государств. Сегодня их доля в общем объеме внешнеторгового оборота постоянно растет. Что соответствует и объективным изменениям в глобальной экономике", - сказал Мишустин.
Он заметил, что правительство активно способствует расширению контактов российских предпринимателей с контрагентами из дружественных стран.
"Благодаря этим и другим мерам за четыре года поставки в такие государства выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев текущего года", - заметил Мишустин.