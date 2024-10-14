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Мишустин спрогнозировал долю БРИКС в мировом ВВП к 2028 году - РИА Новости, 14.10.2024
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14:59 14.10.2024 (обновлено: 15:10 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/ekonomika-1977958830.html
Мишустин спрогнозировал долю БРИКС в мировом ВВП к 2028 году
Мишустин спрогнозировал долю БРИКС в мировом ВВП к 2028 году - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин спрогнозировал долю БРИКС в мировом ВВП к 2028 году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к 2028 году на БРИКС, согласно прогнозу, будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:59
2024-10-14T15:10
брикс
g7
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к 2028 году на БРИКС, согласно прогнозу, будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут снижаться."Прогнозируется, что уже в 2028 году на это объединение (БРИКС - ред.) будет приходиться 38% мирового ВВП с учетом новых участников, при снижении такого показателя у прежних лидеров из "Большой семерки", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
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брикс, g7, экономика, россия, михаил мишустин
БРИКС, G7, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин спрогнозировал долю БРИКС в мировом ВВП к 2028 году

Мишустин: к 2028 г на БРИКС придется 38% мирового ВВП

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к 2028 году на БРИКС, согласно прогнозу, будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут снижаться.
"Прогнозируется, что уже в 2028 году на это объединение (БРИКС - ред.) будет приходиться 38% мирового ВВП с учетом новых участников, при снижении такого показателя у прежних лидеров из "Большой семерки", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
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БРИКСG7ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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