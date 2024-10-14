https://ria.ru/20241014/ekomarshrut-1977896656.html

В "Парке Яуза" в Москве обустроили экомаршрут

В "Парке Яуза" в Москве обустроили экомаршрут - РИА Новости, 14.10.2024

В "Парке Яуза" в Москве обустроили экомаршрут

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили экомаршрут на участке "Парка Яуза" вдоль Сельскохозяйственной улицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:10

2024-10-14T10:10

2024-10-14T10:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977610303_0:104:3272:1945_1920x0_80_0_0_0d1a49260152932cc25ca19673c943d8.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили экомаршрут на участке "Парка Яуза" вдоль Сельскохозяйственной улицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "В этом году проводим благоустройство еще двух участков "Парка Яуза" - обновляем пространства вдоль Тенистого проезда и выполняем второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы. В рамках проекта отремонтировали старый участок экомаршрута и обустроили новый, теперь его общая протяженность составляет почти 2,1 километра", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что экомаршрут выполнили на свайном основании, что позволило обойтись практически без разрытий. Настил проложен на разной высоте от земли в зависимости от рельефа местности, обшит специальной террасной доской, устойчивой к повреждениям, оборудован перилами. "Отремонтированный участок тропы протяженностью порядка 980 метров проходит по обоим берегам рукава реки Яузы. Его объединили с новым отрезком длиной более 1,1 тысячи метров, который оборудован вдоль левого берега. Благодаря этому пешеходы могут теперь комфортно и безопасно дойти до Сельскохозяйственной улицы. Экотропа оснащена архитектурно-художественной подсветкой - в стойки перильных ограждений встроено порядка 840 энергоэффективных светильников с мягким и теплым светом", - пояснил Бирюков. Для безопасного входа в парк со стороны Сельскохозяйственной улицы созданы лестничные спуски, совмещенные с пандусами для маломобильных граждан. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что экотропа - один из пяти тематических маршрутов, которые создаются вдоль всей пойменной части реки Яузы и ее притока Чермянки. Она позволит посетителям познакомиться с первозданной природой. "Парк Яуза" — это уникальное рекреационное пространство и линейная зона отдыха, которая проходит практические через весь Северо-Восточный округ, граничит с 10 районами, где проживают более 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20241009/biryukov-1977141932.html

https://ria.ru/20241011/mitkovo-1977535519.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков