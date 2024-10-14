https://ria.ru/20241014/durov-1977904850.html

Дуров и Маск подписались друг на друга в соцсети X

Дуров и Маск подписались друг на друга в соцсети X - РИА Новости, 14.10.2024

Дуров и Маск подписались друг на друга в соцсети X

Основатель Telegram Павел Дуров и американский предприниматель Илон Маск подписались друг на друга в принадлежащей Маску соцсети X, следует из данных их учетных РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:45

2024-10-14T10:45

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров и американский предприниматель Илон Маск подписались друг на друга в принадлежащей Маску соцсети X, следует из данных их учетных записей. Сообщения пользователей соцсети, обративших на это внимание, начали появляться в последние сутки, однако точное время взаимной подписки аккаунтов неизвестно. При этом аккаунт Маска является единственной подпиской Дурова, в то время как Маск суммарно подписан на 784 аккаунта. Ранее в августе Маск резко отрицательно отнесся к задержанию Дурова властями Франции и предъявлению ему обвинений, поддержав призывы освободить его и опубликовав на странице в соцсети X хэштег #FreePavel ("освободите Павла" по-английски). Позже Маск призвал президента Франции Эммануэля Макрона предоставить больше информации о причинах задержания Дурова и заявил, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240831/mask-1969621552.html

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