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Дотком обвинил США в поддержке геноцида в Газе - РИА Новости, 14.10.2024
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02:10 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/dotkom-1977870720.html
Дотком обвинил США в поддержке геноцида в Газе
Дотком обвинил США в поддержке геноцида в Газе - РИА Новости, 14.10.2024
Дотком обвинил США в поддержке геноцида в Газе
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что США поддерживают "геноцид"... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T02:10
2024-10-14T02:10
сша
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megaupload
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что США поддерживают "геноцид" в секторе Газа и "любят убивать людей". Дотком прокомментировал публикацию базирующейся в Канаде организации "Центр исследований по вопросам глобализации" (CRG), в которой утверждается, что с конца Второй мировой войны действия США якобы привели к гибели более 20 миллионов людей в 37 странах. "Администрация США с (конца - ред.) Второй мировой войны убила более 20 миллионов человек в 37 пострадавших странах... Конечно, они поддерживают геноцид в Газе. Они любят убивать людей", - написал Дотком в соцсети Х. В опубликованном 9 октября интерактивном опросе Кима Доткома "Кто является осью зла?" приняли участие 84,3 тысячи аккаунтов. Среди них 78,3% респондентов заявили, что настоящая "ось зла" – это Соединенные Штаты, альянс НАТО и Израиль, а 21,7% назвали таковой Китай, Россию и Иран.
https://ria.ru/20241013/izrail-1977823760.html
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сша, канада, израиль, megaupload, нато, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
США, Канада, Израиль, Megaupload, НАТО, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Дотком обвинил США в поддержке геноцида в Газе

Бизнесмен Дотком: США поддерживают геноцид в Газе и любят убивать людей

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах
Последствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что США поддерживают "геноцид" в секторе Газа и "любят убивать людей".
Дотком прокомментировал публикацию базирующейся в Канаде организации "Центр исследований по вопросам глобализации" (CRG), в которой утверждается, что с конца Второй мировой войны действия США якобы привели к гибели более 20 миллионов людей в 37 странах.
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Вчера, 13:11
"Администрация США с (конца - ред.) Второй мировой войны убила более 20 миллионов человек в 37 пострадавших странах... Конечно, они поддерживают геноцид в Газе. Они любят убивать людей", - написал Дотком в соцсети Х.
В опубликованном 9 октября интерактивном опросе Кима Доткома "Кто является осью зла?" приняли участие 84,3 тысячи аккаунтов. Среди них 78,3% респондентов заявили, что настоящая "ось зла" – это Соединенные Штаты, альянс НАТО и Израиль, а 21,7% назвали таковой Китай, Россию и Иран.
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СШАКанадаИзраильMegauploadНАТООбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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