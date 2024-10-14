Рейтинг@Mail.ru
Боец ММА не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 14.10.2024 (обновлено: 16:27 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/chichaev-1977977794.html
Боец ММА не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Боец ММА не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 14.10.2024
Боец ММА не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Спортсмен Умар Чичаев не признает вину по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:22
2024-10-14T16:27
wildberries
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973869375_0:333:2953:1994_1920x0_80_0_0_0597656cccc5d454c0610d72364848e8.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спортсмен Умар Чичаев не признает вину по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде."Вину в предъявленных обвинениях не признает", - сказано в оглашенных в суде материалах.В сентябре суд отправил его в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками. Тогда на заседании Чичаев плохо себя чувствовал и говорил с трудом, судья разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Голова и рука у него были забинтованы. Судье Чичаев ответил, что у него четверо несовершеннолетних детей.Чичаев - российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.В сентябре в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
https://ria.ru/20240930/vladivostok-1975446048.html
https://ria.ru/20240924/wildberries-1974337066.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973869375_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_2e402d97f9062f35da10b968d88c414a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, происшествия, москва
Wildberries, Происшествия, Москва
Боец ММА не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Боец ММА Чичаев не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец смешанных единоборств, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries
Боец смешанных единоборств, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боец смешанных единоборств, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спортсмен Умар Чичаев не признает вину по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.
"Вину в предъявленных обвинениях не признает", - сказано в оглашенных в суде материалах.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Во Владивостоке ищут мужчину, который голым приходит в Wildberries
30 сентября, 10:50
В сентябре суд отправил его в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками. Тогда на заседании Чичаев плохо себя чувствовал и говорил с трудом, судья разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Голова и рука у него были забинтованы. Судье Чичаев ответил, что у него четверо несовершеннолетних детей.
Чичаев - российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
В сентябре в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Полицейские у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Обвиняемый в нападении на офис Wildberries заявил, что попал туда случайно
24 сентября, 02:13
 
WildberriesПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала