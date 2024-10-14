https://ria.ru/20241014/chichaev-1977977794.html

Боец ММА не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Боец ММА не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 14.10.2024

Боец ММА не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Спортсмен Умар Чичаев не признает вину по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:22

2024-10-14T16:22

2024-10-14T16:27

wildberries

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спортсмен Умар Чичаев не признает вину по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде."Вину в предъявленных обвинениях не признает", - сказано в оглашенных в суде материалах.В сентябре суд отправил его в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками. Тогда на заседании Чичаев плохо себя чувствовал и говорил с трудом, судья разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Голова и рука у него были забинтованы. Судье Чичаев ответил, что у него четверо несовершеннолетних детей.Чичаев - российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.В сентябре в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

https://ria.ru/20240930/vladivostok-1975446048.html

https://ria.ru/20240924/wildberries-1974337066.html

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