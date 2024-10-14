Боец ММА не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Боец ММА Чичаев не признал вину по делу о стрельбе у офиса Wildberries
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец смешанных единоборств, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries
Боец смешанных единоборств, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спортсмен Умар Чичаев не признает вину по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.
"Вину в предъявленных обвинениях не признает", - сказано в оглашенных в суде материалах.
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В сентябре суд отправил его в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками. Тогда на заседании Чичаев плохо себя чувствовал и говорил с трудом, судья разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Голова и рука у него были забинтованы. Судье Чичаев ответил, что у него четверо несовершеннолетних детей.
Чичаев - российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
В сентябре в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.