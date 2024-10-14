https://ria.ru/20241014/brifing-1978028617.html

Россия провела в ОЗХО брифинг по вопросам применения химоружия Украиной

Россия провела в ОЗХО брифинг по вопросам применения химоружия Украиной - РИА Новости, 14.10.2024

Россия провела в ОЗХО брифинг по вопросам применения химоружия Украиной

Россия провела в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) брифинг по вопросам применения Украиной химоружия, он вызвал большой интерес со стороны... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:01

2024-10-14T20:01

2024-10-14T21:06

в мире

россия

организация по запрещению химического оружия

украина

владимир тарабрин

гаага

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ГААГА, 14 окт - РИА Новости. Россия провела в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) брифинг по вопросам применения Украиной химоружия, он вызвал большой интерес со стороны государств-участников, сообщил журналистам постоянный представитель при организации, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.В Гааге 8-11 октября прошла 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)."Мы провели на полях сессии брифинг, посвящённый как вопросам применения украинцами химического оружия, так и злоупотреблениях Соединёнными Штатами Америки и другими западными странами своих обязательств по химической конвенции. Надо сказать, что этот брифинг вызвал большой интерес со стороны государств-участников", - сказал Тарабрин по итогам сессии.Ранее на этой неделе российский постпред сообщил, что Россия передала ОЗХО результаты проведенного на базе аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России расследования случаев применения Украиной химического оружия, просит техсекретариат и государства-участники максимально серьезно отнестись к этой информации. Он подчеркнул, что российская сторона регулярно информирует ОЗХО о фактах применения Киевом химического оружия.Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО).

https://ria.ru/20241010/ozkho-1977441896.html

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в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, украина, владимир тарабрин, гаага