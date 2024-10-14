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Россия провела в ОЗХО брифинг по вопросам применения химоружия Украиной - РИА Новости, 14.10.2024
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20:01 14.10.2024 (обновлено: 21:06 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/brifing-1978028617.html
Россия провела в ОЗХО брифинг по вопросам применения химоружия Украиной
Россия провела в ОЗХО брифинг по вопросам применения химоружия Украиной - РИА Новости, 14.10.2024
Россия провела в ОЗХО брифинг по вопросам применения химоружия Украиной
Россия провела в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) брифинг по вопросам применения Украиной химоружия, он вызвал большой интерес со стороны... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:01
2024-10-14T21:06
в мире
россия
организация по запрещению химического оружия
украина
владимир тарабрин
гаага
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ГААГА, 14 окт - РИА Новости. Россия провела в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) брифинг по вопросам применения Украиной химоружия, он вызвал большой интерес со стороны государств-участников, сообщил журналистам постоянный представитель при организации, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.В Гааге 8-11 октября прошла 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)."Мы провели на полях сессии брифинг, посвящённый как вопросам применения украинцами химического оружия, так и злоупотреблениях Соединёнными Штатами Америки и другими западными странами своих обязательств по химической конвенции. Надо сказать, что этот брифинг вызвал большой интерес со стороны государств-участников", - сказал Тарабрин по итогам сессии.Ранее на этой неделе российский постпред сообщил, что Россия передала ОЗХО результаты проведенного на базе аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России расследования случаев применения Украиной химического оружия, просит техсекретариат и государства-участники максимально серьезно отнестись к этой информации. Он подчеркнул, что российская сторона регулярно информирует ОЗХО о фактах применения Киевом химического оружия.Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО).
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в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, украина, владимир тарабрин, гаага
В мире, Россия, Организация по запрещению химического оружия, Украина, Владимир Тарабрин, Гаага
Россия провела в ОЗХО брифинг по вопросам применения химоружия Украиной

Тарабрин: РФ провела в ОЗХО брифинг по вопросам применения химоружия Украиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаградительное ограждение
Заградительное ограждение - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ГААГА, 14 окт - РИА Новости. Россия провела в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) брифинг по вопросам применения Украиной химоружия, он вызвал большой интерес со стороны государств-участников, сообщил журналистам постоянный представитель при организации, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
В Гааге 8-11 октября прошла 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Мы провели на полях сессии брифинг, посвящённый как вопросам применения украинцами химического оружия, так и злоупотреблениях Соединёнными Штатами Америки и другими западными странами своих обязательств по химической конвенции. Надо сказать, что этот брифинг вызвал большой интерес со стороны государств-участников", - сказал Тарабрин по итогам сессии.
Ранее на этой неделе российский постпред сообщил, что Россия передала ОЗХО результаты проведенного на базе аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России расследования случаев применения Украиной химического оружия, просит техсекретариат и государства-участники максимально серьезно отнестись к этой информации. Он подчеркнул, что российская сторона регулярно информирует ОЗХО о фактах применения Киевом химического оружия.
Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО).
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В миреРоссияОрганизация по запрещению химического оружияУкраинаВладимир ТарабринГаага
 
 
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